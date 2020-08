Dragon Ball Z: Kakarot, les Super Saiyan Blue d'Un nouveau pouvoir s'éveille - Partie 2 en images

L'aventure Dragon Ball Z: Kakarot va se poursuivre avec une extension à l'histoire originale, mais avant cela, nous aurons droit à Un nouveau pouvoir s'éveille - Partie 2. Nous vivrons alors la suite du combat contre Beerus, l'occasion de découvrir quelques petites subtilités supplémentaires côté gameplay.

Le dernier V-Jump nous a en effet appris qu'il sera possible pour Gokû et Vegeta de se transformer en Super Saiyan Blue. Si les scans ne vous suffisaient pas, Bandai Namco Games vient de diffuser une poignée d'images nous montrant les deux combattants sur le terrain avec leurs imposants cheveux bleus, face à une multitude de sbires en armure de Saiyajin. Nul doute que les personnages en forme SSGSS n'en feront qu'une bouchée avec leur Kame Hame-Ha Ultime et Canon Garric Ultime.



Le DLC n'a cependant toujours pas de date de sortie, mais il paraîtra dans les semaines qui viennent sur PC, PS4 et Xbox One. En attendant, vous pouvez acheter Dragon Ball Z: Kakarot pour 48,62 € chez Amazon.

Lire aussi : TEST de Dragon Ball Z: Kakarot, un premier DLC qui sonne comme une mauvaise blague...