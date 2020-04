Dragon Ball Z: Kakarot, des images de l'alpha dévoilées, un style manga qui fait saliver...

Dragon Ball Z: Kakarot continue d’être sous le feu des projecteurs puisque, après un bref aperçu du premier DLC, CyberConnect2 a partagé diverses images intéressantes du développement. Ainsi, nous découvrons comment certains personnages ont été modélisés et comment les textures ont été appliquées.

L'alpha à gauche, le jeu final à droite.



Mais là où les fans grincent des dents, c'est en découvrant l'alpha qui se basait sur un rendu typé manga. Les couleurs sont un poil plus ternes que le jeu final, nous pouvons y apercevoir des trames, et des textures dans un ton légèrement "aquarelle". Le but était de nous plonger dans un univers papier, mais la firme a préféré ajouter des nuances plus prononcées pour obtenir ce que nous connaissons aujourd'hui, à savoir une production exhibant un monde plus proche de l'animé que de la BD.

Que pensez-vous de ce rendu ? Plaisant, ou bof ? Aimeriez-vous voir débarquer une mise à jour proposant ce type de rendu dans les options ? Bref, pour vous émoustiller les mirettes, rendez-vous dans notre galerie d'images disponible en page deux de cet article.

