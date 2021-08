Dragon Ball Z: Kakarot, un récapitulatif du scénario dévoilé pour promouvoir la version Switch

Alors que les versions PS4, Xbox One et PC de Dragon Ball Z: Kakarot ont accueilli début juin l'ultime extension payante incluse dans son Season Pass, Trunks, Le Guerrier de l'Espoir, Bandai Namco et CyberConnect2 n'ont pas tardé à annoncer qu'un portage sur Switch verrait le jour, dont l'arrivée est relativement proche. Mais comment faire la promotion d'un jeu dont nous savons déjà tout, encore plus lorsqu'il adapte une série à succès dont le scénario a été revisité à toutes les sauces pendant bien des années ? Eh bien, en nous en resservant les temps forts dans une longue vidéo...

Cette bande-annonce n'a donc rien de bien original, mais a le mérite de nous remettre dans l'ambiance avec l'attaque des Saiyajin sur Terre, d'abord avec Raditz puis le duo Vegeta et Nappa, la saga Namek face au tyrannique Freezer et ses troupes venues récupérer les Dragon Ball locales, l'affrontement face aux cyborgs C-17 et C-18, au Docteur Gero et l'androïde C-16, puis le Cell Game, et enfin la résurrection de Majin Buu. À ce sujet, de nouvelles quêtes permettront à tous les joueurs de débloquer Vegetto et Gotenks dès la sortie. La vidéo se conclut par un bon petit coup de Cha-La Head-Cha-La, parce que cela fait toujours du bien à nos esgourdes.

Pas de trace des DLC Un nouveau pouvoir s'éveille ici, mais il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'une autre vidéo du genre leur soit dédiée d'ici le lancement du 24 septembre. Vous pouvez d'ailleurs précommander votre copie sur Amazon au prix de 44,99 €.