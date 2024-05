DRAGON BALL: Sparking! ZERO, les Saiyajins vont se déchaîner dans une nouvelle bande-annonce, quelques visuels pour patienter

Les fans de l'œuvre de feu Akira Toriyama ont récemment eu de quoi s'amuser avec la sortie du premier chapitre de la Saga du Futur de Dragon Ball Xenoverse 2 et sa dernière mise à jour gratuite. Pour autant, les joueurs n'attendent qu'une chose, que Bandai Namco dévoile enfin une date de sortie pour DRAGON BALL: Sparking! ZERO, un vrai « Tenkaichi 4 » ne disant pas son nom et qui inclura le contenu de DB Super. Depuis le début de l'année, son roster n'a cessé d'être introduit en vidéos, d'abord avec les deux éternels rivaux que son Gokû et Vegeta, puis de nombreux autres de manière thématique avec l'opposition vitesse et puissance, ainsi que les liens entre maîtres et élèves pour la plus récente. De plus, son gameplay a été légèrement expliqué. Comme désormais à chaque fin de mois, l'éditeur va continuer à lever le voile sur les combattants et ce pas plus tard que ce jeudi 30 mai.

Une nouvelle bande-annonce va en effet être diffusée à 17h00, qui introduira donc davantage de combattants. Nous n'en savons certes pas plus officiellement, mais le compte dédié aux jeux de la licence a récemment partagé quelques visuels inédits, à retrouver en page suivante, qui parlent d'eux même. Nous savions déjà que Kale en Super Saiyajin Berserker serait incluse et certaines de ces images montrent désormais sa version de base, mais aussi Caulifla non transformée et en SSJ2, ainsi que leur fusion potara Kefla prête à lancer son Gigantic Burst. Le récent V Jump montrait également Goten et Trunks enfants, les Saiyajins de la nouvelle génération étant à l'honneur. Reste à voir s'il y aura d'autres personnages.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO est attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez d'ores et déjà l'ajouter à votre liste de souhaits chez Gamesplanet.