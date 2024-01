DRAGON BALL: Sparking! ZERO, Gokû et Vegeta enchaînent les transformations dans un nouveau trailer démentiel !

L'année dernière, durant la Battle Hour 2023, Bandai Namco avait bien surpris les joueurs en officialisant un nouveau jeu Budokai Tenkaichi, ou Sparking! pour le nom japonais de cette série. Il aura fallu patienter jusqu'à la cérémonie des Game Awards en décembre dernier pour découvrir la toute première bande-annonce de celui qui se fera mondialement appeler DRAGON BALL: Sparking! ZERO et dont les premiers extraits de gameplay régalaient les yeux, confirmant au roster Gokû et Vegeta pouvant se changer en Super Saiyajin Blue, Freezer, la version DBS de Broly, Piccolo, Krilin, Tenshinhan, Yamcha, Trunks (tel qu'il apparaît dans les sagas Cell et Trunks du futur), C-18, Perfect Cell, Mr. Satan, Majin Buu, Bergamo, C-17 et Jiren. Pour la Battle Hour 2024, c'est une bande-annonce se concentrant sur les deux rivaux que nous adorons tous qui a été diffusée et qui nous met encore une fois une sacrée claque.

La vidéo fait la part belle à l'ensemble de leurs transformations, confirmant que nous pourrons jouer avec Vegeta tel qu'il apparaît au début de DBZ, capable de se transformer en Ōzaru, tandis que Gokû disposera du Kaiōken. Les différents stades d'évolution du Super Saiyajin seront eux tous là, dont le SSJ3 qui est d'une beauté incroyable et même le SSGSS Kaioken, avec les tenues adéquates portées par les personnages au travers des différents arcs. Pour autant, l'éditeur en garde sans doute sous le coude, puisque l'Ultra Instinct n'est pas montré et qu'il serait étonnant qu'elle n'y figure pas. Les effets visuels et de destruction sont eux un vrai régal !

Notez que Bandai Namco précise tout de même « Budokai Tenkaichi Series », à croire que le choix de conserver le titre japonais en Occident n'était pas une si bonne idée d'un point de vue marketing. Enfin, vous remarquerez que tous les personnages et formes déjà confirmés apparaissent sur la grille visible en fin de vidéo. Cette dernière comporte 164 cases, ce qui promet un roster assez énorme en fonction de ce qui sera traité ou non comme une transformation à part entière.

Malheureusement, DRAGON BALL: Sparking! ZERO n'a pas été daté, alors il va falloir prendre notre mal en patience, mais nous ne doutons pas que les prochains mois seront riches en annonces concernant son roster.

Mise à jour : l'éditeur confirme les 24 personnages suivants, qui sont tous des formes différentes de Gokû et Vegeta :

Son Goku (Z - début) ;

Son Goku (Z - milieu) ;

Son Goku (Z - milieu) Super Saiyen ;

Son Goku (Z - fin) ;

Son Goku (Z - fin), Super Saiyen ;

Son Goku (Z - fin), Super Saiyen 2 ;

Son Goku (Z - fin), Super Saiyen 3 ;

Son Goku (Super) ;

Son Goku (Super) Super Saiyen ;

Son Goku (Super), Super Saiyen divin ;

Son Goku (Super), Super Saiyen divin Super Saiyen ;

Vegeta (Z - détecteur) ;

Vegeta gorille géant ;

Vegeta (Z - début) ;

Vegeta (Z - début), Super Saiyen ;

Super Vegeta ;

Vegeta (Z - fin) ;

Vegeta (Z - fin), Super Saiyen ;

Vegeta (Z - fin), Super Saiyen 2 ;

Majin Vegeta ;

Vegeta (Super) ;

Vegeta (Super), Super Saiyen ;

Vegeta (Super), Super Saiyen divin ;

Vegeta (Super), Super Saiyen divin Super Saiyen.

