Dragon Quest : un live spécial pour les 35 ans de la série, des annonces prévues pour les nouveautés à venir

Il n'y a pas que The Legend of Zelda qui fête ses 35 ans cette année. Un autre jeu a marqué l'année 1986 et l'histoire du jeu vidéo par la suite : Dragon Quest. Il est plus précisément sorti le 27 mai de cette année-là au Japon, et se prépare donc à souffler ses bougies dans quelques jours, avec la manière.

Square Enix vient d'annoncer qu'il allait tenir un live Dragon Quest 35th Anniversary Special le jeudi 27 mai 2021 à 5h30 heure française, un horaire peu pratique pour les Européens malheureusement. Mais pour une fois, l'éditeur a fait l'effort de prévoir une traduction anglaise en direct depuis le japonais. En présence du présentateur JOY et du game designer de la saga Yuji Horii, nous aurons l'occasion d'y découvrir « les nouveautés à venir » autour de la franchise !

Le 27 mai est le jour de Dragon Quest, et pour célébrer le 35e anniversaire de la série, nous vous proposons une émission spéciale pour présenter toutes les dernières informations sur ce qui se passe - et ce qui va arriver - dans le monde de Dragon Quest.

À quelles annonces s'attendre ? Une date de sortie pour Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bonds ? Une deuxième saison pour Dragon Quest : La Quête de Daï ? Une upgrade next-gen pour Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée ? Un nouveau spin-off surprenant à la Dragon Quest Builders ? Et pourquoi pas même l'annonce de Dragon Quest XII ? Tous les espoirs sont permis. D'ici là, vous pouvez vous procurer Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée à partir de 33,59 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Dragon Quest XII : le créateur de la série parle du prochain opus, il faudra être patient