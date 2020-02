Dreams : le mode scénarisé Rêve d'Art et les autres nouveautés de la version définitive en détail

Dreams aurait dû être l'un des fers de lance de la PS4, il deviendra peut-être l'un des plus beaux cadeaux qui puissent être faits à une console en « fin de cycle ». Le véritable outil de création de Media Molecule est disponible en Accès Anticipé depuis quelques semaines, et la communauté fourmille déjà de grandes idées et de bonnes intentions : elle n'attend désormais plus que le lancement officiel au grand public pour exploser.

La version « définitive » et commerciale sera lancée le 14 février prochain, et sera l'occasion pour les développeurs de déployer le Patch des Créateurs avec plusieurs nouveautés. Il y aura des kits de création inédits, une introduction retravaillée, un menu repensé, des outils de création remaniés et des milliers de bugs corrigés. Le clou du spectacle restera l'ajout du mode scénarisé promis depuis toujours : il s'appelle Rêve d'Art et se jouera comme un long-métrage de deux ou trois heures dans lequel des situations irréelles vont exploiter la folie créative de Dreams.

Dreams 39,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 39,99€. Le Rêve d’Art ! Cette aventure longue comme un film vous raconte les péripéties d’Art, un ancien jazzman qui se plonge dans ses souvenirs et réalise qu’il a beaucoup à se faire pardonner auprès de ses camarades musiciens. Son voyage lui fera vivre différentes situations oniriques dans lesquelles il croisera des personnages hauts en couleur, dont D-Bug, un petit robot à la personnalité électrique, et Frances, une ourse en peluche armée d’un marteau. Trouvera-t-il sa rédemption ou ses rêves deviendront-ils des cauchemars ? Nouveaux kits de création Vous obtiendrez également l’accès aux kits de création du Rêve d’Art, ce qui vous permettra de créer vos propres rêves avec nos éléments de film noir, de science-fiction et de fantaisie. Vous trouverez aussi deux nouveaux kits à utiliser en mode Création de rêve et dans votre espace d’accueil : Nouvelle introduction à l’espace d’accueil Une nouvelle introduction vous présentera l’espace d’accueil. Dans l’Atelier des rêves, vous trouverez aussi de nouveaux didacticiels et de nouvelles vidéos « Comment faire » ! Interface mise à jour L’interface que nous avons créée pour le mode Voyage Onirique sera également mise en place en mode Création de rêve, ce qui devrait faciliter la recherche d’éléments et de collections à utiliser dans vos créations. Création Bon, les créateurs de l’accès anticipé meurent sûrement d’envie de savoir quels changements nous avons apportés aux outils, alors parlons-en ! Nous avons ajouté de meilleurs outils pour le thermomètre (analyse des niveaux et thermocartes), des marque-pages de caméra et, pour les joueurs qui le demandaient, un tout nouveau modèle de contrôle permettant d’utiliser les joysticks gauche et droit à la place de la fonction de détection de mouvements. Nous avons aussi fait beaucoup de changements en coulisse. D’après nos estimations, entre le début de l’accès anticipé et aujourd’hui, il y en a eu… euh… 18 000 ?! Nous avons corrigé des bugs (la plupart du temps grâce à vos remarques, merci à tous !), peaufiné différentes choses dans tout le jeu et procédé à de nombreux changements mineurs.

Petit bonus pour les possesseurs de la version en Accès Anticipé, le Patch des Créateurs sera accessible dès le 11 février à 13h00, et ils pourront en profiter avant le grand public.