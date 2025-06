Dune: Awakening, un énorme chiffre de ventes dévoilé

Un lancement record





Funcom peut se frotter les mains, Dune: Awakening est un énorme succès. Le MMO de survie a été lancé au début du mois, uniquement sur ordinateurs pour le moment, mais les joueurs étaient nombreux à vouloir fouler le sable d'Arrakis. Funcom avait déjà annoncé qu'il s'agit du meilleur démarrage pour l'un de ses jeux (le studio est déjà connu pour The Secret World et Conan Exiles), mais il dévoile aujourd'hui un gros chiffre.

Des joueurs toujours plus nombreux





Dune: Awakening vient de dépasser le million d'exemplaires vendus sur PC, comme le rapporte Gematsu. À titre de comparaison, Conan Exiles avait mis un an à atteindre ce palier symbolique de joueurs, il faut dire que la franchise Dune a regagné en popularité grâce aux films de Denis Villeneuve (disponibles à 15,99 € sur Amazon). Sur Steam, le récent MMO a enregistré un pic de fréquentation à 189 333 joueurs en simultané, détrônant largement Conan Exiles et ses 53 402 joueurs connectés en même temps il y a plus de huit ans (via SteamDB).

D'énormes chiffres





En plus de cela, Funcom partage une infographie pour dévoiler d'autres gros chiffres. Nous apprenons ainsi que les joueurs ont fabriqué 517 585 Ornithoptères, sont morts 66 883 fois dans les tempêtes de sable, ont arpenté 25 529 505 km² et ont formé 121 941 guildes à l'heure actuelle. Les joueurs étaient également 31 % à devenir un Adepte du Bene Gesserit avec leur premier mentor.

Quand arrivent les versions console ?





Bien évidemment, c'est loin d'être terminé pour les développeurs. Funcom avait donné rendez-vous aux joueurs le 19 juin dernier sur Reddit pour une session AMA, le studio a promis un tas de mises à jour pour améliorer l'expérience et rajouter du contenu. Bien sûr, des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S vont voir le jour, à une date encore inconnue, mais ce ne sera pas avant 2026.