Dune: Awakening, un rendez-vous immanquable pour les fans est donné

Funcom s'apprête à lancer le mois prochain Dune: Awakening, un jeu en ligne massivement multijoueur sur Arrakis, la planète fictive imaginée par Frank Herbert. Le titre a été repoussé pour être amélioré, mais les développeurs sont satisfaits de la bêta à grande échelle organisée au début du mois, il est donc temps de parler de la suite.

Lors de cette phase de test, les joueurs ont pu découvrir les premières heures de jeux de Dune: Awakening, avec environ un quart du Bassin de Hagga accessible. La version finale du MMO proposera bien plus « de contenu, de défis et de systèmes de jeu », Funcom nous donne donc rendez-vous le 28 mai à 18h00 pour assister à un livestream sur Twitch et YouTube afin de découvrir les autres zones du Bassin de Hagga et le Désert Profond, qui permettra de s'adonner à du PvE et du PvP. Les développeurs dévoileront également de nouvelles mécaniques de jeu comme le Landsraad.

Cette présentation intitulée Beyond the Beta: A Glimpse of Dune: Awakening's Mid-to-Endgame promet d'être riche en informations pour les fans du jeu. La date de sortie de Dune: Awakening est fixée au 10 juin 2025 sur PC, des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S sont attendues plus tard. En attendant, vous pouvez retrouver Dune: Spice Wars à 34,99 € sur Gamesplanet.