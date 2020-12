Dungeon Fighter Online : un jeu de combat DNF Duel par Arc System Works et Eighting annoncé, le Project BBQ s'offre un nouveau trailer

C'est ce week-end qu'avait lieu le Dungeon & Fighter Universe Festival, mettant à l'honneur la populaire licence coréenne. Mais qu'est-ce que Dungeon Fighter Online ? Il s'agit d'un MMO beat'em up free-to-play sorti sur PC il y a déjà 15 ans en 2005 et développé par Neople, une filiale du géant Nexon. Avec plus de 700 millions de joueurs enregistrés à travers le monde et des revenus dépassant les 15 milliards de dollars en date de mai 2020, nous avons là un mastodonte du divertissement, bien qu'il soit assez méconnu dans nos contrées. Cela pourrait bien changer avec la première annonce qui nous intéresse à présent : DNF Duel.

Après s'être attaqué à l'univers de Granblue Fantasy avec le bien nommé Granblue Fantasy Versus sorti cette année, Arc System Works s'attèle donc à adapter DFO en jeu de combat tournant sous Unreal Engine 4, avec une esthétique qui se reconnait au premier coup d'œil. Le studio n'est d'ailleurs pas seul sur le projet, puisque Eighting le co-développe, à qui nous devons les Bloody Roar ou bien Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds. Du peu qui est montré, il sera possible de jouer avec les classes suivantes : Berserker, Striker (femme), Grappler (homme), Inquisitor et Ranger (homme).

L'intro de la vidéo nous montre également des plans issus de cinématiques animées de DFO avec le Secret Agent, l'Elven Knight et la Lightbringer, la Kunoichi ou encore l'Impaler, qui pourraient donc eux aussi être jouables. À lire les premiers retours sur la Toile, au-delà du roster, le succès du jeu pourrait avant tout passer par l'intégration ou non d'un netcode de type rollback, comme ce sera le cas sur Guilty Gear: Strive (en précommande à 69,99 € sur Amazon), autre fighting game d'Arc System Works attendu dès la première moitié de 2021.

L'autre spin-off majeur à avoir fait parler de lui se nomme actuellement Project BBQ, développé par Action Studio, qui devrait transposer en 3D l'univers jusqu'à présent tout en 2D. Déjà annoncé en 2018 via la première des deux vidéos ci-dessous, il devrait prendre place dans un univers alternatif où Bakal a survécu, le mystérieux cube noir présent sur scène lors de la diffusion de la nouvelle bande-annonce servant justement à transporter les aventuriers entre les dimensions. Dans les deux cas, aucune plateforme n'a été évoquée ni même de période de sortie, tout est donc possible.

Outre ces deux jeux plutôt prometteurs, c'est la version mobile de Dungeon Fighter Online qui a eu droit à son trailer, l'occasion de voir en action la licence.