Dungeons of Hinterberg : l'Action-RPG social nous montre ses multiples facettes en vidéo

En juin dernier, lors du Xbox Games Showcase, l'éditeur Curve Games et le studio indépendant autrichien Microbird dévoilaient un Action-RPG original teinté de simulation sociale et prenant place dans les Alpes autrichiennes, Dungeons of Hinterberg, alors annoncé sur Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez en revoir la bande-annonce de l'époque en fin d'article, qui donnait déjà particulièrement envie de par sa direction artistique et son gameplay. Il a comme prévu redonné de ses nouvelles durant le tout premier Xbox Partner Preview de ce mercredi soir au travers d'une vidéo servant à nous introduire aux fonctionnalités sociales du jeu en dépeignant une journée typique pour l'héroïne Luisa, où l'action dans des donjons ne manquera pas.

Des choix de dialogues seront donc au programme et chaque personnage important disposera d'un niveau de relation débloquant certains avantages. Nous voyons par exemple que le niveau 2 de Travis permettra d'obtenir le mode Photo, celui de Klaus servira à retirer les taches de matière gluante du loot obtenu, tandis que le niveau 1 de Marina augmentera l'endurance pour les esquives et celui d'Albert octroiera un emplacement de PM additionnel. Un carnet répertoriera toutes nos connaissances et les effets qu'elles procurent, jusqu'à quatre niveaux étant visiblement possibles avec certains PNJ. Il y aura même un gentil toutou du nom de Snowflake.

Bienvenue à Hinterberg, le nouveau coin préféré des touristes dans les idylliques Alpes orientales ! Vous incarnez Luisa, une apprentie en droit désabusée qui cherche à s'évader du rythme infernal de sa vie professionnelle pour partir à la conquête des donjons d'Hinterberg. Les donjons et les aventures ne manquent pas à Hinterberg. Luisa repartira-t-elle chez elle la queue entre les jambes dès le premier jour, ou entrera-t-elle dans la légende ? Une seule façon de le savoir... Explorez les Alpes ! - Dévalez un glacier en snowboard, traversez la forêt en tyrolienne, escaladez une montagne ou prenez un café au bord d'un lac... En cherchant votre prochain donjon, découvrez de nombreux endroits pittoresques ! Chasse rime avec classe ! - À Hinterberg, les monstres se cachent dans tous les coins de rue. Votre maîtrise de l'épée et de la magie seront essentielles pour les tenir à distance. Commandez au vent, faites apparaître un snowboard de nulle part ou emprisonnez vos ennemis dans un bloc de gelée ! Trouvez la sortie ! - Pour braver ces donjons, ne vous reposez pas sur votre épée ni sur votre tenue de sport dernier cri : Hinterberg regorge d'énigmes surprenantes qui mettront vos capacités de réflexion à l'épreuve. Utilisez votre cerveau, votre magie ainsi que toutes les astuces possibles et imaginables afin de les résoudre ! Rencontrez les habitants ! - La nuit, liez-vous d'amitié avec les habitants et les autres aventuriers ! Certains d'entre eux vous aideront à vous améliorer et vous enseigneront de nouvelles compétences, d'autres ne sont là que pour s'amuser et prendre des selfies... Mais les bonnes relations ne sont pas seulement source de bons souvenirs : elles sont essentielles pour progresser !

Dungeons of Hinterberg est attendu en 2024 et sera disponible dans le Xbox Game Pass. Quelques visuels permettent d'apprécier sa direction artistique en page suivante. Vous pouvez acheter un mois d'abonnement Ultimate à 14,99 € sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.