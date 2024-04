Dungeons of Hinterberg : le prometteur Action-RPG alpin de Microbird daté, une possibilité de l'essayer en avance offerte

Hier soir a eu lieu l'ID@Xbox Showcase en partenariat avec IGN, une présentation dédiée aux productions indépendantes qui sortiront ou sont déjà présentes au sein de l'écosystème Xbox. Il y en a eu pour tous les goûts et nous avons comme prévu eu des nouvelles de Dungeons of Hinterberg. Depuis la dernière fois que nous en avons parlé en octobre dernier à la suite d'un Xbox Partner Preview, cet Action-RPG prenant place dans les Alpes autrichiennes a eu droit à plusieurs aperçus fort intéressants que vous pouvez retrouver plus bas dans cet article et, lors de l'IGN Fan Fest 2024, sa sortie a été précisée pour cet été. Eh bien, sa date de lancement exacte est désormais connue.

Dungeons of Hinterberg va donc être lancé sur Xbox Series X|S et PC (Steam) le 18 juillet 2024, ainsi que dans le Game Pass en day one. Par ailleurs, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme de Valve pour tester les deux premiers jours in-game entre le 9 et le 16 mai, une session de playtest qui devrait aider les développeurs de Microbird à peaufiner leur bébé avant le lancement.

Parmi les vidéos précédemment diffusées, un bon quart d'heure de gameplay fait office de tour d'horizon du glacier de Kolmstein, lors duquel les cofondateurs de Microbird, Regina Reisinger et Philipp Seifried ont notamment mis en avant l'utilisation de certaines compétences, dont un hoverboard aussi utile pour se déplacer, résoudre des énigmes voire combattre. Kolmstein fait partie de ce que les développeurs nomment des « overworlds », au nombre de quatre avec Doberkogel, Hinterwald et Brünnelsumpf. Cette dernière, qui est un marais, a aussi eu droit à pas moins d'une vingtaine de minutes de jeu, avec aux commentaires la productrice Clio Montrey et le producteur senior de chez Curve Games Tim Wileman. Enfin, vous pouvez retrouver quelques visuels en page suivante.

