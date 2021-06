E3 2021 : Devolver Tumble Time, un jeu mobile free-to-play annoncé avec humour

Devolver Digital ne s'en cache pas, il aime l'argent, et pourtant, il vient de dévoiler un jeu pour mobiles qui sera free-to-play. Eh oui, un titre à télécharger gratuitement sur iOS et Android plus tard dans l'année, c'est le monde à l'envers, mais l'éditeur a tout prévu, comme il nous l'explique en vidéo :

Devolver Tumble Time proposera donc des publicités et des microtransactions comme tout bon jeu mobile qui se respecte, l'éditeur joue la carte de l'humour et du second degré, mais le titre est finalement un Match-3 où le joueur doit réunir les visages des héros de ses licences pour les faire disparaître, avec un système de réactions en chaîne et de pouvoirs spéciaux.

Devolver Tumble Time sera lancé en 2021 sur l'App Store et le Google Play Store, vous pouvez déjà vous inscrire sur le site officiel du jeu.