EA Games : l'application Origin va changer de nom, et s'appeler EA Desktop

Electronic Arts se prépare à l'arrivée de la next-gen en renommant ses services. EA Access sur consoles et Origin Access sont ainsi devenus EA Play sur toutes les plateformes, l'abonnement Premier étant nommé EA Play Pro. C'est simple, c'est clair, et au moins, tout le monde sait que c'est en lien avec EA Games. Et Origin va avoir droit au même traitement.

Origin est pour rappel la plateforme d'Electronic Arts sur ordinateurs, un launcher indispensable pour les joueurs, même si le studio exporte de plus en plus ses jeux sur Steam. Mais Origin va changer de nom et être renommé EA Desktop très prochainement, avec une mise à jour qui améliorera la vitesse de téléchargement et l'organisation de la bibliothèque virtuelle.

Chez EA Games, le nom d'Origin sera donc de l'histoire ancienne, et il faut bien avouer que le launcher n'avait pas vraiment évolué depuis son lancement en 2011, EA Desktop a fort à faire pour concurrencer Steam et les autres plateformes en termes d'ergonomie. Vous pouvez acheter un PC gaming à 799 € sur Amazon.fr.

