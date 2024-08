EA SPORTS FC 25 : gameplay, mode Rush, Clubs, Ultimate Team, tout savoir sur le jeu de foot

Electronic Arts lancera le mois prochain EA SPORTS FC 25, son nouveau jeu de football. Un titre qui mettra à l'honneur le joueur anglais Jude Bellingham, mais qui proposera surtout de nombreuses améliorations et nouveautés. Avant la sortie, les développeurs font le point et reviennent en détail sur ces fonctionnalités.

Que ce soit du côté du gameplay, du mode Rush, des Clubs ou du très apprécié mode Ultimate Team, il y aura de belles choses à découvrir dans ce EA SPORTS FC 25. Voici tout ce qu'il faut savoir :





FC IQ

C'est le nouveau système tactique et positionnel central de EA SPORTS FC 25.

FC IQ avec HyperMotionV et PlayStyles forment les piliers du gameplay.

Il comporte trois éléments principaux :

Roles des joueurs

Tactiques de l'équipe

Tactiques intelligentes

RÔLES DES JOUEURS

Les rôles guident la façon dont chaque joueur se comporte et se déplace sans le ballon.

Ils sont attribués à chaque footballeur grâce aux données Opta réelles.

Ils déterminent la façon dont vos joueurs s'alignent avec et sans le ballon.

Les modificateurs de rôle modifieront légèrement certaines caractéristiques.

Il y aura 31 rôles, chacun comportant 1 à 3 focus, faisant ainsi 52 combinaisons.

En fonction de la familiarité avec le rôle, il y aura des rôles de base, + ou ++.

TACTIQUES D'ÉQUIPE

FC IQ Team Tactics présente des systèmes utilisés par les meilleurs tacticiens du football et améliore le QI footballistique de chaque joueur.

Les principaux éléments de la tactique sont :

Configuration tactique : formation, approche défensive et style de jeu de construction.

Préréglages tactiques, qui vous permettent de configurer rapidement des tactiques.

Vista pour votre équipe avec et sans ballon...

TACTIQUES INTELLIGENTES

Ils permettent aux décisions tactiques du jeu d'être plus accessibles.

Les principaux composants sont :

Touches directionnelles : avec plusieurs tactiques pour échanger rapidement.

Suggestions tactiques pendant le match.

Nouveau menu de remplacement.

Tableau blanc animé et visuels AR.

GARDIENS DE BUT



Les gardiens de but disposeront de PlayStyles+, apportant plus de profondeur à leur rôle.

Ils disposeront de nouvelles animations, spécialement dédiées aux PlayStyles.

Les mouvements manuels ont été limités. Vous ne pouvez avancer que de 1 ou 2 pas, avec une courte période de récupération après utilisation.

Sa course a été modifiée pour aller chercher le ballon en mode Rush.

CHANGEMENTS OFFENSIFS

Des modifications ont été apportées aux laissez-passer pour les rendre plus authentiques.

Nouveau système de précision qui permet de réaliser plus de types de passes.

De même, la précision du tir a été améliorée, reflétant mieux l'habilité du footballeur qui frappe et la situation du tir.

L'expérience du dribble a été perfectionnée et est désormais plus réaliste et enrichissante en les faisant.

Nous aurons de nouvelles animations pour contrôler le ballon.

CHANGEMENTS DÉFENSIFS

La faute tactique est ajoutée. Elle permet d'interrompre une contre-attaque, même si elle sera punie d'un carton jaune.

Amélioration de la logique des tacles glissés.

Animation propre dans les jeux défensifs au coude à coude.

Le positionnement défensif a été amélioré.

Le système FC IQ déterminera si notre formation est défensive et l'établira comme telle dans notre tactique.

COUPS DE PIEDS ARRÊTÉS

Nous pouvons désormais sélectionner des joueurs dans 3 emplacements sur corner :

Premier poteau

Deuxième poteau

Joueur cible

La vitesse de tir sur les coups francs directs a été augmentée.

Nouvelles animations dans les pénaltys.

MODE SIMULATION

Destiné à ceux qui apprécient une approche plus stratégique et simulée.

Comprend une IA CPU améliorée, ainsi que des effets de vent et curseurs.

Le vent affecte certains aspects du jeu tels que la trajectoire du ballon, les cheveux des joueurs et la physique du maillot.

Il sera disponible en modes hors ligne.

COMPOSITION D'ÉQUIPE



Chaque équipe sera composée de 5 joueurs : 4 joueurs de champ et 1 gardien.

Les footballeurs sur le terrain seront contrôlés par les utilisateurs. Si un joueur est déconnecté, l'IA contrôlera le dit footballeur.

Le gardien de but sera toujours contrôlé par l'IA.

Le capitaine de l'équipe pourra gérer le gardien de but, mais uniquement dans des actions telles que « sortir chercher le ballon » ou « le déplacer légèrement d'un côté ou de l'autre ».

TERRAIN DE JEU

Le terrain Rush mesure 63,7 mètres sur 46,6 mètres, soit environ 41,5% de la superficie d'un terrain traditionnel de 11 contre 11.

La surface de réparation et le cercle médian sont proportionnellement plus grands.

Deux lignes pointillées marquent chaque tiers du terrain, indiquant l'endroit où commence à s'appliquer les règles du hors-jeu.

Le but est le même que celui du football à 11 contre 11.

Vous ne pouvez pas tirer au but depuis votre propre zone de hors-jeu.

INNOVATIONS

L'engagement, sera en mouvement et sera appelé « Race to Ball ».

Au coup d'envoi, un lanceur enverra le ballon sur le terrain et les joueurs devront courir depuis leur zone, pour récupérer le ballon.

Dans Rush, il n'y a pas de postes fixes, les joueurs tournent.

Les footballeurs sur le terrain peuvent être de n'importe quels postes.

RÈGLES

Si un joueur commet une faute grave, il reçoit un carton bleu et ne pourra pas jouer pendant 1 min. Si l'adversaire marque un but le temps est réduit de 15 secondes.

L'accumulation de deux cartons jaunes entraînera un carton bleu.

Un seul temps de 7 minutes est joué en compte à rebours. L'horloge se met en pause quand le ballon n'est pas en jeu.

Les matchs à égalité se finiront en prolongation, de 2min20, règle du « But en Or ».

Les hors-jeu ne seront considérés comme tels que dans les zones en pointillés.

STRATÉGIES

Dans Rush, il n'y a pas de coups francs directs, toutes les fautes sont donc sanctionnées par un coup franc indirect.

Pour les corners, le tireur pourra ajuster l'endroit où il veut envoyer le ballon à l'aide du réticule de visée.

Les penaltys se font en mouvement, en 1 contre 1 entre le joueur de champ et le gardien.

Les tirs au but seront également effectués avec ce système.

CLUBS ET ULTIMATE TEAM

Vous pouvez jouer à Rush avec votre joueur en mode Clubs, entre amis ou autres membres de la communauté.

Les victoires serviront à améliorer la position de votre club et à remporter des prix.

Dans Football Ultimate Team, Rush est le complément idéal pour la compétitivité de Rivals et Champions.

Vous et trois amis pouvez utiliser l'un de vos éléments joueurs.

Vous pouvez gagner des récompenses supplémentaires pour UT en jouant à Rush.

Rush peut également être joué en Carrière et en matchs amicaux.

PLUS ENCORE

Dans Rush, nous aurons quatre nouveaux angles de caméra.

Nous pouvons rapidement focaliser la caméra sur notre joueur.

Il y aura une section Rush dans le menu du centre de formation.

Nous pouvons pratiquer certaines tâches pour avancer.

Le système « ping » servira à donner des instructions rapides à notre collègue lorsque nous jouons en ligne.

LE SIÈGE SOCIAL DU CLUB

Nouvel espace dans le menu « Clubs » conçu comme un espace social personnalisé.

Entrer dans un club sera désormais comme entrer dans un vestiaire.

La navigation dans le menu sera plus efficace et plus intuitive.

Le Clubhouse sera personnalisable avec des motifs d'équipe, tels que l'écusson ou le maillot.

RUSH

Rush peut être joué dans des clubs en solo, où vous jouez avec d'autres membres de la communauté, ou avec des amis, où vous pouvez facilement être invité à former une équipe.

Il faut au moins deux utilisateurs pour pouvoir jouer un match.

La performance dans les matchs augmentera ou diminuera votre rang.

Plus le rang est élevé, plus les récompenses sont importantes.

Il est possible de jouer à Rush en tant que membres du même club.

INSTALLATIONS

Les installations peuvent être améliorées de 1 à 3 étoiles.

Les étoiles permettent d'améliorer les attributs et les styles de jeu des joueurs du club.

Ces améliorations ne sont accordées qu'aux joueurs contrôlés par l'utilisateur.

Au fur et à mesure que le club grandit, le budget augmente et, avec lui, les étoiles.

Les managers auront la possibilité de gérer le budget des installations.

RELÉGATIONS DE LIGUES

Un nouveau système va être mis en place qui affectera la relégation des ligues.

Il existera plusieurs possibilités d'éviter la relégation, qui seront utilisées au fur et à mesure des défaites.

Lorsque ces chances seront épuisées, la lutte pour la relégation sera engagée.

La bataille de la relégation se joue sur un match, qui déterminera si vous restez dans la même division ou si votre club est relégué dans une autre division.

Si vous gagnez le match, vous rétablissez vos chances.

AUTRES ÉLÉMENTS

Le menu de discussion rapide est introduit dans les matchs.

Les gardiens de but disposent désormais de plus de styles de jeu.

La durée du menu d'après-match a été augmentée.

Le matchmaking de la ligue donnera la priorité à la recherche de clubs ayant un niveau de compétence comparable.

FC IQ est intégré aux options tactiques de l'équipe.

La personnalisation des joueurs et des stades a été améliorée.

RUSH

Rush sera intégré à Ultimate Team, vous permettant de gagner des Rush Points.

Il y aura des événements Rush au sein de Football Ultimate Team.

Former une équipe sera une expérience collaborative, où chaque utilisateur fera appel à un footballeur de son club pour jouer.

Nous pouvons gagner des Rush Points de différentes manières.

Nous aurons des objectifs Rush hebdomadaires.

FC IQ

Il y aura des préréglages avec des tactiques du monde réel.

Les rôles guideront la manière dont les joueurs se comportent sur le terrain.

Il y aura 31 rôles initiaux, avec des rôles alternatifs introduits tout au long de l'année.

La familiarité avec le rôle vous permettra d'exercer davantage les capacités. Il y aura 3 niveaux : Base, Role+ et Role++.

Les tactiques peuvent être partagées avec d'autres utilisateurs à l'aide de code.

Certains postes ont été supprimés, modifiant ainsi certaines formations.

COMMUNAUTES

Il y aura un système pour stocker les joueurs réguliers non transférables.

Il sera possible de stocker jusqu’à 100 éléments joueurs doublons.

Dans Rivals, les récompenses seront basées sur les points que nous obtiendrons durant la semaine. Victoire = 3 points. Match nul = 1 point.

Dans les divisions supérieures, des relégations peuvent avoir lieu.

Le matchmaking des matchs amicaux ne prendra pas en compte les rankings.

Les contrats ont été supprimés, tant pour les joueurs que pour les managers.

AUTRES ASPECTS

Un nouveau stade a été créé avec une atmosphère de match améliorée.

Il y aura de nouvelles séquences de diffusion pour mettre en valeur le meilleur footballeur, ainsi que la formation des équipes et les décisions tactiques.

Les éléments « évolution » peuvent être personnalisés.

Vous pouvez ajouter des éléments visuels et des animations à l'élément.

Sur FC 25, il y aura plus de flexibilité dans les exigences d'évolution.