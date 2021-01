Echo VR : le jeu multijoueur en réalité virtuelle va se doter d'un Pass Echo

Ready at Dawn, racheté par Facebook, va proposer du nouveau contenu pour l’une de ses nombreuses productions faisant usage de la réalité virtuelle, à savoir Echo VR. Si vous avez oublié, Echo VR est un jeu gratuit et multijoueur dans lequel les joueurs doivent former des équipes de quatre pour s’affronter dans une arène futuriste.

Ainsi, le Pass Echo ouvrira la voie à de nouvelles saisons pour Echo VR et vous permettra donc de gagner plein de nouveaux éléments cosmétiques comme des têtes de dinosaures, des bannières ou encore des blasons. Notez que si vous voulez mettre la main sur l’entièreté des récompenses, il vous faudra acheter le Pass Echo Premium, au prix de 10 €, ou directement depuis le jeu en dépensant 1 000 Points Echo. La première saison du Pass Echo n’a pas encore de date de sortie, mais elle proposera aux joueurs des skins ou encore des améliorations pour obtenir toujours plus d’expérience et s'étalera sur près de deux mois.

Echo VR est disponible sur l'Oculus Store Rift S et Quest. Si vous n'avez pas encore sauté le pas de la réalité virtuelle, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.