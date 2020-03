Elden Ring : la compositrice de Sekiro et Dark Souls II et III confirmée à la bande-son

Elden Ring, c'est la collaboration folle et inattendue entre George R. R. Martin, auteur de la saga Le Trône de Fer, et FromSoftware, le créateur du genre masocore avec ses Dark Souls et consorts. Le projet prévu à une date inconnue sur PC, PS4 et Xbox One est tout aussi alléchant que secret, avec une seule apparition publique à l'E3 2019 au compteur.

Yes, I am???? — Yuka Kitamura (@_Yuka_Kitamura_) March 25, 2020

Toute information à son sujet est donc bonne à prendre, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est par le biais des réseaux sociaux que nous apprenons cette semaine une bonne nouvelle, à savoir le retour de Yuka Kitamura à la bande-son. Elle l'a confirmé elle-même sur les réseaux sociaux, en réponse à un fan envieux de savoir si son nom était bien attaché au projet ou non.

Cette officialisation n'est en tout cas pas surprenant : depuis Dark Souls II et même Armored Core: Verdict Day, Yuka Kitamura est la compositrice attitrée des productions FromSoftware. En dehors de Bloodborne où elle était en collaboration avec d'autres artistes, elle a dirigé les enregistrements sur tous les derniers jeux, dont Dark Souls III et Sekiro: Shadows Die Twice. Elle sera donc de retour au premier plan pour la musique de cet Elden Ring, pour le plus grand bonheur des fans : nos esgourdes sont réconfortées, reste désormais à voir ce qu'ont prévu les développeurs pour nous occuper les yeux et les mains.