Elden Ring : la configuration minimale dévoilée

Elden Ring est sans aucun doute le jeu le plus attendu de ce début d'année 2022, du moins par les fans de Demon's Souls, Dark Souls et Sekiro: Shadows Die Twice. Le titre sera jouable à la fin du mois, il est d'ailleurs déjà gold depuis un moment, et les développeurs partagent désormais la configuration minimale pour faire tourner le jeu.

Eh oui, il faut se contenter de ça pour l'instant, mais cette configuration requise est déjà assez élevée, il faudra sans doute un ordinateur récent pour profiter d'Elden Ring avec les réglages au maximum. Mais en attendant la configuration recommandée, voici ce que nous savons déjà :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 ou 11 Processeur AMD Ryzen 3 3300X

ou

Intel Core i5-8400 Mémoire vive 12 Go Carte graphique AMD Radeon RX 580 (4 Go)

ou

NVIDIA GTX 1060 (3 Go) Disque dur 60 Go d'espace libre

La date de sortie d'Elden Ring est fixée au 25 février 2022, vous pouvez le précommander contre 50,99 € chez Gamesplanet.

