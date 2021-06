Elderand : un Metroidvania lovecraftien en pixel art dévoilé avec du gameplay

Graffiti Games et Mantra viennent de dévoiler cette semaine Elderand, un Metroidvania qui mélange donc l'aventure et l'action dans un univers inspiré des écrits de H.P. Lovecraft. Le titre a droit à une première bande-annonce avec du gameplay, permettant d'admirer les graphismes en pixel art :

Elderand se présente donc comme un jeu basé sur des combats exigeants, demandant du timing et un bon positionnement pour vaincre les ennemis. De l'équipement sera évidemment à dénicher dans les niveaux, que ce soit des reliques, des potions ou des armes et boucliers, le titre incluant des mécaniques de jeux de rôle. Les développeurs invitent également les joueurs à bien explorer les environnements pour trouver un tas de secrets, le studio cite enfin comme inspiration des jeux comme Castlevania: Symphony of the Night, Hollow Knight, Dark Souls, Bloodborne, Demon's Souls, Blasphemous ou encore Dead Cells, des Metroidvania et jeux d'action de grande qualité !

Elderand n'est pas attendu avant 2022 sur PC et sur des consoles encore non spécifiées. Vous pouvez toujours vous rabattre sur Dead Cells - Action Game of The Year bradé à 19,99 € sur Amazon.