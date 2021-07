Elgato Facecam : une nouvelle caméra haut de gamme pour le streaming disponible !

Elgato vient d'annoncer l'arrivée de sa Facecam, une webcam Full HD haut de gamme. Équipée d'un objectif de qualité professionnelle et d'un capteur CMOS Sony STARVIS présenté comme beaucoup plus grand que la majorité des capteurs traditionnels, elle a été concue pour une utilisation en intérieur et permet d'obtenir une belle image même avec peu de lumière. Elle est capable de procurer un flux vidéo en 1080p60 sans compression et offre un angle de vision allant jusqu'à 82° ce qui permet de cadrer au plus près (numériquement) ou en plan large lors des enregistrements ou streams. Son système de mise au point fixe permet d'avoir une image nette sans avoir les problématiques de recherche de netteté générés par un système d'auto-focus plus classique. Enfin, les réglages peuvent être sauvegardés dans sa mémoire interne et restaurés sur n'importe quel ordinateur sans avoir à tout reparamétrer.

Voici ses caractéristiques principales :

Elgato Prime Lens : optique de qualité studio f/2,4 24 mm 100 % verre ;

: optique de qualité studio f/2,4 24 mm 100 % verre ; Capteur CMOS Sony STARVIS : optimisé pour l’utilisation en intérieur ;

: optimisé pour l’utilisation en intérieur ; Moteur d’images avancé : vidéo non compressée et sans artefacts ;

: vidéo non compressée et sans artefacts ; Vraie résolution Full HD : qualité 1080p à 60 images par seconde ;

: qualité 1080p à 60 images par seconde ; Circuits ultra rapides : interface USB 3.0, pour un transfert des données vidéo avec une latence très faible ;

: interface USB 3.0, pour un transfert des données vidéo avec une latence très faible ; Jusqu’à 82° de champ de vision : cadrez uniquement votre visage ou laissez votre environnement dans le champ ;

: cadrez uniquement votre visage ou laissez votre environnement dans le champ ; Mise au point fixe optimisée : déplacez-vous librement en restant parfaitement net ;

: déplacez-vous librement en restant parfaitement net ; Application Camera Hub : réglez l’angle de prise de vue, la luminosité, l’exposition et bien plus encore ;

: réglez l’angle de prise de vue, la luminosité, l’exposition et bien plus encore ; Mémoire flash : enregistrez les réglages vidéo directement sur la caméra ;

: enregistrez les réglages vidéo directement sur la caméra ; Installation facile : fixez-la à votre écran grâce à sa pince dotée d’un filetage 1/4".

Voici quelques images de la Facecam :

L'Elgato Facecam est actuellement disponible sur la boutique officielle de la marque et sans doute très bientôt sur d'autres boutiques en ligne ou magasins comme Boulanger. Son prix conseillé est de 199,99 euros.