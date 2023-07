En Garde! : une date de sortie et une courte vidéo de gameplay pour le jeu de cape et d'épée

Le mois dernier, le jeune studio français Fireplace Games dévoilait En Garde!, un jeu d'action à l'ambiance de film de cape et d'épée né à la base d'un projet étudiant. Le titre s'est déjà laissé approcher grâce à une démo gratuite, mais la version finale va pointer le bout de son nez dans les prochains jours.

Fireplace Games annonce que la date de sortie d'En Garde! est fixée au 16 août 2023, sur PC via Steam. Un titre attendu par de nombreux joueurs, la démo a été téléchargée plus de 50 000 fois en deux semaines lors du Next Fest. En Garde! nous rammènera dans l'Espagne du XVIIe siècle, revisitée pour l'occasion, aux côtés d'Adalia de Volador, une mousquetaire qui va affronter le Comte-Duc et ses sbires dans des combats mélangeant attaques, parades et rispostes. Des compétences spéciales seront même à lancer après avoir rempli la Jauge de Panache, mais les joueurs devront surtout étudier leurs adversaires et utiliser l'environnement à leur avantage pour ruser. Et pour de la pure bataille, le mode Arène contre des vagues d'ennemis sera de la partie. Côté graphismes, nous pourrons admirer des environnements peints à la main, dans le pur esprit du théâtre et des comédies d'aventure de cape et d'épée.

Soutenu par Kowloon Nights (Sifu, Tchia, Scorn, Roller Drome), En Garde! arrivera dans moins d'un mois sur ordinateurs. D'ici là, vous pouvez des PC gaming sur Amazon.