En Garde! : un jeu de cape et d'épée coloré annoncé en vidéo, une démo déjà disponible

Fireplace Games a dévoilé ce week-end En Garde!, un jeu d'action et de combats à l'épée dans un univers de pirates. Un titre conçu à l'origine comme un projet étudiant, mais qui a évolué en véritable titre indépendant et qui s'est offert une première bande-annonce avec du gameplay, à admirer juste ici :

Voici une présentation complète d'En Garde! :

Des archives oubliées de l'Histoire, surgit Adalia de Volador ! Épéiste légendaire. Aventurière fringante. Héroïne du peuple.

Incarnez Adalia dans ses aventures rocambolesques pleines de duels, de satire et de manigances en tous genres. Défiez le cruel Comte-Duc et combattez la tyrannie avec panache !

De magnifiques décors peints, des personnages charismatiques et une quantité affolante de réparties bien senties vous transporteront dans l'âge d'or des comédies de cape et d'épée !

Affûtez donc votre lame, prenez vos bottes et votre chapeau, et embarquez pour un spectacle hilarant et plein d'action !

Escrimez avec grâce

Parez, ripostez et fendez-vous vers la victoire ! Combattez avec style pour gagner du Panache et utiliser des bottes secrètes ! Mais pour vaincre, il vous faudra plus que votre épée...

Adaptez-vous et improvisez

Des affrontements épineux et sans cesse surprenants vous poussent à agir avec ruse et agilité pour déstabiliser vos adversaires. Apprenez leurs faiblesses pour vous jouer d'eux et exprimer votre style.

Expérimentez avec l'environnement

Les combats prennent place dans de véritables terrains de jeux ! Faites preuve d'espièglerie et surprenez ou assommez les ennemis en utilisant une grande variété d'objets, allant de tonneaux qui roulent à des lustres qui tombent.

Mode arène

Débloquez des modificateurs loufoques et de nouvelles situations de combat dans le mode arène. Jouez et rejouez des scénarios aléatoires pour tester votre talent face à des hordes d'ennemis.

Personnages théâtraux

Un casting flamboyant éblouit l'écran ! Adalia et ses rivaux réagissent à vos actions, en s'échangeant bons mots et répliques saillantes en plein cœur du combat.

Épisodes narratifs

Découvrez les légendes d'Adalia, avec des défis uniques à compléter et des secrets à découvrir. Combattez dans les marchés, les donjons et les palais : le monde est une scène pour vos duels épiques !

Un projet de cœur

Ce jeu tire son origine d'un projet étudiant primé. L'équipe originale s'est reformée et agrandie pour créer Fireplace Games et faire grandir les ambitions d'En Garde!.