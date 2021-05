Epic Games Store : Among Us gratuit cette semaine, un autre titre mystère offert ensuite !

Histoire de célébrer ses Méga Soldes du printemps, l'Epic Games Store nous permet encore une fois de récupérer gratuitement des jeux au calibre important. NBA 2K21 pouvait ainsi être débloqué ces derniers jours, et c'est un autre gros titre, non pas par le budget ou le prix, mais par la popularité, qui peut être déverrouillé et conservé ad vitam æternam cette semaine : Among Us !

Oui, le jeu multijoueur phénomène où vous devez éliminer des astronautes ou démasquer les astronautes tueurs est bien offert, ce qui fait toujours 3,99 € d'économisés. Pour la description et le lien de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Among Us

Coéquipier : accomplissez vos tâches dans le vaisseau, mais gare aux imposteurs ! Signalez les cadavres et votez pour expulser les imposteurs lors de réunions d'urgence. Choisissez judicieusement !

Imposteur : semez le chaos, faufilez-vous ni vu ni connu et faites porter le chapeau à votre voisin ! L'objectif est de tuer chaque coéquipier. Éveillez le maître du sabotage qui sommeille en vous.

Personnalisation : ajoutez des imposteurs et des tâches, réduisez la visibilité, choisissez votre couleur préférée ainsi que le skin et le couvre-chef qui vous mettent du baume au cœur.

Cross-platform : jouez avec vos amis entre PC, Android et iOS !

La semaine prochaine, rebelote : Epic Games tease un gros titre mystère avec son désormais célèbre coffre-fort, qui s'ouvrira le 3 juin à 17h00.

