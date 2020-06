Epic Games Store sur Android et iOS, Tim Sweeney y croit toujours

Epic Games aime être indépendant en matière de boutique numérique. La firme s'est opposée à Steam en lançant l'Epic Games Store, qui offre davantage de revenus aux studios, et sur mobiles, le combat est le même. Fortnite était jusqu'à peu indisponible sur le Google Play Store, les joueurs devaient télécharger le jeu via le site du studio, et ce dernier récupérait tout l'argent. Sauf qu'en faisant cela, le smartphone affiche des messages d'avertissement un peu inquiétants pour les néophytes, Epic Games a donc finalement lancé Fortnite sur le Google Play Store.

Mais comment éviter ce problème ? Eh bien, comme sur PC, en proposant l'Epic Games Store sur mobiles, iOS et Android. L'idée n'est pas nouvelle, mais Tim Sweeney n'a visiblement pas lâché l'affaire, comme il l'a expliqué tout récemment à GameSpot.

Nous aimerions apporter l'Epic Games Store sur iOS à l'avenir, et nous le ferons sur Android. Nous pensons que c'est un bon moyen d'aider l'industrie à aller de l'avant et c'est une autre manière où Epic, en tant que développeur de jeux, avait construit cette audience autour de Fortnite et appris à exploiter une plateforme de distribution sur PC et Android. Maintenant, comme nous l'avons fait avec beaucoup de choses, de l'Unreal Engine aux services Epic Online, nous l'ouvrons à tous les autres développeurs pour l' utiliser avec leurs jeux, et essayons de servir l'industrie et de fournir une alternative vraiment intéressante à l'écosystème.

Comme sur ordinateurs, l'Epic Games Store sur mobiles devrait reverser davantage de revenus aux studios, il reste désormais à savoir comment la boutique sera téléchargeable sur iOS et Android, car s'il faut encore passer par un fichier .APK, cela risque de rebuter de nombreux utilisateurs.

