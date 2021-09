Expeditions: Rome, le gameplay présenté dans une nouvelle vidéo

En avril dernier, THQ Nordic et Logic Artists dévoilaient Expeditions: Rome, nouveau jeu de rôle et de stratégie au tour par tour qui nous emmènera aux côtés d'un jeune légat forcé de quitter Rome pour partir en campagne contre les Grecs après l'assassinat de son père. L'éditeur partage une nouvelle vidéo :

Le directeur créatif Jonas Waever et le producteur Sonat Ozturk prennent ici la parole pour présenter le gameplay d'Expeditions: Rome, détaillant le système de combat du jeu, la région de Rome et les choix que devront faire les joueurs pendant l'aventure. Il sera en effet possible de diriger d'une main de fer son empire ou être plus diplomatique, en acceptant ou non l'héritage du père défunt.

Expeditions: Rome n'a toujours pas de date de sortie, mais il est attendu dans le courant de l'année 2021 sur PC. Vous pouvez retrouver des ordinateurs gaming sur Amazon.