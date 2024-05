F1 24 : circuits plus réalistes et pilotes de légende, il va y avoir des joueurs frustrés

Comme prévu, Electronic Arts et Codemasters dévoilent aujourd'hui la troisième vidéo Deep Dive de F1 24, le jeu de course qui arrivera à la fin du mois. Après le Système de Conduite Dynamique, le mode Carrière et du gameplay sur quelques tracés, les développeurs s'attardent désormais sur les améliorations apportées aux pilotes et aux circuits.

F1 24 comprendra bien évidemment les 24 circuits du calendrier de cette saison, mais les développeurs ont notamment amélioré Silverstone pour que les pilotes virtuels ressentent toutes les bosses du tracé et Spa-Francorchamps sera désormais plus proche de la réalité, tandis que Losail et Jeddah ont droit à quelques corrections, là encore pour coïncider avec les modifications réelles.

Concernant les monoplaces, les développeurs ont recréé les voitures des 10 écuries avec des données CAO et ont amélioré l'éclairage, les ombres et les reflets avec la technologie Ray-Traced Dynamic Diffuse Global Illumination. Les visages des pilotes de la grille ont aussi droit à des améliorations du côté des cheveux, des yeux et de la peau et les fans vont même pouvoir entendre leurs voix lors de certains moments de la course, comme après une victoire ou un crash, des enregistrements venant de F1 TV. Espérons que la réaction de victoire de Lando Norris ce week-end termine dans la version finale du jeu.

Enfin, de nombreux pilotes iconiques seront présents dans F1 24, avec notamment Ayrton Senna, Michael Schumacher, Jacques Villeneuve, Pastor Maldonado, Jamie Chadwick, Mika Hakkinen ou encore Nigel Mansell, des pilotes de légende qui seront jouables en mode Grand Prix simple ou en mode Carrière, que ce soit en tant que personnage principal incarné par le joueur ou coéquipier en mode Mon Écurie. Jarno Opmeer et Lucas Blakeley, champions de sim racing, seront là grâce à leurs visages pour l'avatar du jeu, mais pour en revenir aux Icônes, James Hunt et Juan Pablo Montoya seront exclusifs à la Champions Edition du jeu. Un peu frustrant pour tous les fans du pilote anglais, Champion du monde en 1976 et rival de Niki Lauda.

La date de sortie de F1 24 est fixée au 31 mai prochain sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, avec trois jours d'accès anticipé via l'Édition Champions. Vous pouvez précommander le jeu de course à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.