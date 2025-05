F1 25 dévoile ses configurations PC, quid de la VR ?

Depuis quelques années, les jeux de F1 édités par EA Games et développés par Codemasters sont jouables en réalité virtuelle sur PC, mais au fil du temps, les studios ne mettent plus vraiment en avant cette fonctionnalité. Oui, F1 25 sera jouable en VR sur PC, les studios dévoilent cette semaine les configurations requises pour profiter au mieux du jeu de course.

Si une vieille GTX 1060 suffira à faire tourner F1 25 avec les réglages graphiques au minimum, il faudra évidemment une carte graphique récente pour profiter de graphismes à la pointe de la technologie, à savoir une RTX 4080 SUPER ou 5080. Du côté de la VR, il faudra là aussi un PC récent, F1 25 demandera une RTX 3080 Ti/5080 ou une RX 7900 XT pour être joué en réalité virtuelle, avec une image en 2K à 90 fps par œil. Voici toutes les configurations du jeu de course :

La date de sortie de F1 25 est fixée au 30 mai prochain sur PC, mais aussi sur PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander l'Édition Iconique contre 79,99 € sur Amazon pour y jouer avec trois jours d'avance.

Lire aussi : PREVIEW F1 25 : Braking Point 3, My Team 2.0 et jouabilité repensée sont au cœur des évolutions