F1 Manager 2022 : un rendez-vous imminent pour découvrir les notes des pilotes

Le mois prochain sortira F1 Manager 2022, un jeu de gestion dans le monde de la Formule 1 développé par Frontier et sous licence officielle FIA. Comme le jeu de course F1 22, le titre se basera notamment sur les notes des pilotes pour créer une hiérarchie sur la grille et pendant les courses, avec des classements et statistiques pour les stars derrière le volant, mais aussi le staff.

Frontier veut évidemment rester le plus authentique possible avec F1 Manager 2022, ces notes globales ont été attribuées en collaboration avec Formula One et résultent d'un mélange de neufs autres notes de performances en se basant sur les performances des saisons précédentes et de celle en cours. Et, oui, ces notes s'adapteront à l'avenir en fonction des résultats des pilotes pendant les courses à venir. Les développeurs rajoutent :

Les évaluations des performances de départ sont divisées en trois sections, chacune contenant trois évaluations d'attributs individuels. Les évaluations de « rythme » influencent la vitesse brute du pilote, la couverture des virages, le freinage et les différentes réactions durant les courses. Les statistiques de « cohérence » telles que la précision, le contrôle et la fluidité réduisent largement la probabilité d'erreurs de conduite. Enfin, les notes de « Racecraft » permettent aux pilotes de s'adapter aux conditions changeantes, ces notes comprennent l'adaptabilité, les dépassements et la défense. De plus, chaque pilote a sa propre valeur d'agressivité qui détermine la probabilité qu'il tente, au risque d'un incident de course, une manœuvre de dépassement. Ils ont également chacun un potentiel de croissance mettant en évidence la probabilité de développement de leurs compétences à l'avenir. Les joueurs peuvent explorer en détail chacune de ces cotes de performance sur le site officiel de F1 Manager 2022, et avoir plus d’informations de la part de l’équipe de développement durant la diffusion en direct sur Twitch demain à 17h00.

Vous venez de le lire, Frontier dévoilera les notes des pilotes lors d'un live sur Twitch ce mercredi 20 juillet, à partir de 17h00. Mais avant cela, le studio partage déjà quelques visuels, l'occasion de découvrir un peu en avant les notes de Pierre Gasly (84), Sergio Pérez (87), Sebastian Vettel (82), Valteris Bottas (87) ou encore Théo Pourchaire (71) et Victor Martins (56), car oui, la F2 et la F3 seront présentes.

La date de sortie de F1 Manager 2022 est fixée au 30 août prochain sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 46,74 € chez Gamesplanet et bénéficier de cinq jours d'accès anticipé.