Fairy Tail : Erza et Mirajane déchaînent un Unison Raid inédit en vidéo, l'utilité du logement de Lucy expliqué

Il reste encore un mois avant de pouvoir retrouver Natsu, Lucy et compagnie dans Fairy Tail, le nouveau jeu de rôle développé par Gust et édité par Koei Tecmo. Récemment, une bande-annonce ainsi qu'une série de visuels ont mis en scène l'Unison Raid, des sorts magiques extrêmement puissants et l'Éveil. Dans le cadre d'une publication sur le PlayStation Blog sur laquelle nous allons revenir plus bas, c'est une courte vidéo inédite qui a été diffusée, avec en vedette Erza et Mirajane.

Nous retrouvons donc Erza équipée de son Armure de la Roue Céleste, un grand classique, tandis que Mirajane revêt sa forme Satan Soul. Les deux camarades lancent ainsi une attaque en coopération, le fameux Unison Raid, qui a spécialement été créée par Hiro Mashima, et ce ne sera pas la seule ! Et forcément, la séquence se termine par un peu de fan service plutôt mignon.

L'autre élément évoqué aujourd'hui n'est autre que le logement de Lucy, déjà aperçu à plusieurs reprises, notamment en janvier dernier lors d'une visite de Magnolia. Selon les dires de Keisuke Kikuchi, producteur sur le jeu, nous pourrons nous y remémorer toute l'histoire de l'anime depuis le début jusqu'à l'île de Tenrou où commence le jeu. De quelle manière, cela reste un mystère, mais les scènes que nous vivrons et les pistes de la bande-son elles seront disponibles dans ce lieu convivial, pour les rejouer à volonté. Il sera même possible d'y changer de tenue et d'obtenir des récompenses en rassemblant des friandises, des collectibles cachés à travers le monde par Nikola (Plue).

Fairy Tail paraîtra donc le 30 juillet prochain sur PS4, mais également sur Switch et PC, les versions consoles pouvant être précommandées à 59,99 € sur Amazon.