Fairy Tail s'offre un déferlement de magie et de fan service dans une excitante bande-annonce récapitulative

Il y a quelques semaines, nous avons hélas appris un nouveau report de Fairy Tail, adaptation vidéoludique du manga et de l'anime éponymes, que va nous proposer Gust et Koei Tecmo sous la forme d'un jeu de rôle, rien de plus normal pour cet univers empli de mages et de guildes. C'est à l'occasion de la New Game+ Expo qu'une nouvelle bande-annonce a été diffusée, faisant un tour d'horizon du contenu.

Après une introduction explosive avec Natsu utilisant son style Shiranui, nous avons donc un rappel que le scénario couvrira les arcs à partir des Grands Jeux Magiques et ce jusqu'à la fin de Tartaros. Oui, cela n'ira pas plus loin, nous pouvons donc déjà entrevoir un potentiel de suite avec le conflit final face à l'Empire d'Arbaless. Comme précédemment évoqué, 16 personnages seront jouables au sein de notre équipe, pouvant être épaulés par quelques invités, ces alliés de circonstance étant capable de déchaîner de puissants sorts comme Fairy Law. Nous avons également un aperçu des différentes possibilités offertes par la guilde, entre sélection des quêtes, laboratoire où crafter divers objets magiques (c'est Gust aux commandes après tout), magasin et bar. Et que serait une adaptation de Fairy Tail sans son lot de fan service ? Le casting féminin en tenue de plage se montre donc rapidement pour le plaisir des yeux.

Encore un peu de patience, la sortie de Fairy Tail est dans un bon petit mois sur PS4, Switch et PC, le 30 juillet prochain en Europe. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 59,99 €.

