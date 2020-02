Fallout 76 : un week-end double XP et des détails sur les dialogues à choix multiples de Wastelanders

L'extension Wastelanders de Fallout 76 tournera autour de l'ajout de PNJ, avec tout ce qu'ils apporteront à l'univers du jeu en ligne : nouvelles quêtes, environnements inédits et interactions à gogo avec des personnages hauts en couleur. Certains pourront d'ailleurs nous rejoindre dans le C.A.M.P. pour nous aider dans différentes situations.

Mais avant que des PNJ ne s'allient à nous, nous aurons l'occasion de converser avec beaucoup d'entre eux. Et c'est justement les mécaniques de dialogue à choix multiples qui sont expliquées par Bethesda Game Studios dans un billet sur le site officiel. Les lignes de dialogue accessibles seront, comme dans les épisodes canoniques, fonction de nos points d'attribut S.P.E.C.I.A.L., et découleront sur des bonus ou des changements de situation à courte ou moyenne durée. Avant d'accueillir Wastelanders, Fallout 76 aura sinon droit à un week-end double XP dès ce week-end.

C’EST L’HEURE DE MONTRER LA PUISSANCE DE VOTRE CHARISME AVEC WASTELANDERS

Au cours de l’année écoulée, vous avez travaillé dur pour rebâtir l’Amérique et repousser la contagion calcinée, le tout avec très peu de contact humain. L’heure est maintenant venue de dépoussiérer votre guide des bonnes manières. Les humains font leur retour en nombre dans les Appalaches, et vous devrez pouvoir compter sur vos talents d’orateur si vous voulez apprendre à connaître vos nouveaux voisins.

Que vous vouliez en savoir plus sur la vie en dehors des Appalaches, prévenir les autres des dangers que vous avez affrontés depuis votre sortie de l’abri, ou tout simplement vous faire de nouveaux amis, le système de dialogue inclus dans la mise à jour Wastelanders va jouer un rôle crucial lors de la découverte du nouveau chapitre de votre histoire.

CHOISISSEZ VOS MOTS AVEC SOIN

Lorsque vous discuterez avec votre allié préféré, un chef de faction ou l’un des multiples personnages que vous rencontrerez lors de vos aventures, plusieurs options de réponses seront disponibles. Les mots que vous choisirez lors de ces échanges avec les autres s’avéreront parfois plus puissants que vos armes. Les décisions que vous prendrez vous aideront à forger des alliances, trouver une façon alternative de parvenir à vos fins, et pourront même avoir des conséquences sur votre réputation auprès des colons ou des pillards.

Les nouveaux venus ne sont pas les seuls à vouloir tailler une bavette avec vous. Nous avons également revu certains PNJ existant comme Rose, MODUS et quelques autres afin qu’ils possèdent leurs propres dialogues. Les quêtes qu’ils vous proposent seront toujours les mêmes que celles du jeu de base, mais nous espérons que vos futures interactions avec eux seront plus riches et vous plongeront davantage dans l’ambiance du jeu qu’auparavant.

N’oubliez pas : en tant qu’habitant d’un abri, vous êtes S.P.E.C.I.A.L ! En fonction de la répartition de vos points d'attributs S.P.E.C.I.A.L, vous aurez parfois accès à des conversations que d'autres ne peuvent sélectionner. Par exemple, vous pourrez peut-être convaincre quelqu’un de vous donner une arme, découvrir plus rapidement la solution d’un problème, ou trouver les mots justes pour détendre l’atmosphère à un moment crucial.

PRENEZ LES RÊNES DE LA CONVERSATION

Dans le cadre du système de dialogue, nous avons également ajouté quelques commandes pour vous permettre de tirer le meilleur parti de vos discussions avec les autres personnages. Vous pourrez retrouver tout l’historique de la conversation grâce au bouton Historique en bas de l’écran. Cette option peut être activée ou désactivée pour afficher jusqu’à huit lignes de sous-titres de dialogue à tout moment. Si vous rejouez le même dialogue, ou que vous voulez arriver plus rapidement aux réponses, vous pouvez passer les répliques individuelles des PNJ pour accélérer les choses. Enfin, vous pouvez ajuster l’angle de la caméra pendant vos conversations pour avoir une meilleure vue de la personne avec laquelle vous êtes en train de discuter.

NOUVEL ÉVÈNEMENT DOUBLE XP !

Les Bethesda Game Days ne sont pas la seule bonne nouvelle qui vous attend ce week-end ! Pour toutes les personnes qui ne pourront pas nous rejoindre en personne, nous allons également lancer un nouveau week-end double XP pour tous les modes de jeu, un peu plus tard aujourd’hui. Que vous jouiez en mode Aventure, Nuclear Winter ou dans un Monde privé, vous pourrez gagner des niveaux deux fois plus vite jusqu’à la fin de l’évènement lundi prochain. Consultez les dates de début et de fin ci-dessous pour ne pas manquer un seul point d’expérience !

DATES ET HEURES DE L’ÉVÈNEMENT DOUBLE XP