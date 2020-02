Fallout 76 : les bien pratiques alliés de Wastelanders détaillés

Il faut encore attendre deux bons mois pour mettre la main sur Wastelanders, l'extension avec des PNJ, des quêtes scénarisées et un nouveau système de réputation pour Fallout 76.

Les nouveaux personnages, certains liés aux deux nouvelles factions, seront au cœur de cette histoire inédite. Certains d'entre eux pourront même devenir des alliés de choix, que nous pourrons ramener dans notre C.A.M.P. pour nous épauler dans nos quêtes, nous proposer de nouvelles activités et même défendre notre base en cas d'attaque. Un peu de tout cela est expliqué par un billet de Bethesda ci-dessous.

Sinon, du 13 au 17 février, la Pourvoyeuse permet de récupérer un objet légendaire aléatoire contre 60 mitrailles, et elle prévoit de déménager à l'arrivée du DLC Wastelanders, le 7 avril prochain sur PC, PS4 et Xbox One.