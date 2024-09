Fanatec : un gros changement pour les fans de sim racing !

Les amateurs de jeux de course orientés vers la simulation connaissent évidemment Fanatec, un constructeur de périphériques pour le sim racing. Le fabricant a dans son catalogue des volants, des pédaliers, des leviers de vitesse et des moteurs à retour de force, des produits haut de gamme qui plaisent aux passionnés. Mais un gros changement va toucher le constructeur.

Corsair annonce aujourd'hui le rachat de Fanatec ! Eh oui, le fabricant de périphériques pour gamers et de composants pour ordinateurs vient de se payer le constructeur de produits sim racing. Ce n'est pas vraiment une surprise, les deux firmes sont en discussion depuis plusieurs mois, Corsair ayant aidé Endor AG, propriétaire de Fanatec, à renflouer les caisses. Endor AG avait en effet une dette de 70 millions d'euros à rembourser.

Le montant du rachat n'a pas été dévoilé, la transaction devrait « être finalisée sous peu », mais Corsair annonce déjà que le siège social de Fanatec restera à Landshut, en Allemagne, et les employés de Fanatec continueront de construire des produits de sim racing. Mieux encore, Corsair prévoir de « réaliser des investissements importants dans la marque Fanatec, ses produits et d'accroître la disponibilité mondiale via ses canaux ». Concernant les clients actuels et futurs de Fanatec, ils profiteront évidemment du support de Corsair et les deux firmes vont assurer « une livraison rapide de toutes les commandes pendant cette transition de propriété et de maintenir le support et la satisfaction des clients ». En clair, cela ne devrait pas changer grand-chose pour les fans.

Fanatec rejoint donc les marques SCUF, Elgato et Origin dans le catalogue de Corsair.