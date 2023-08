Fatal Fury: City of the Wolves, un nom et de premiers aperçus in-game de Rock Howard et Terry Bogard en vidéo pour le nouveau Garou

Pour ne pas changer, SNK avait plusieurs annonces à effectuer à l'occasion de l'EVO 2023. Nous avons déjà récapitulé celles concernant The King of Fighters XV, KOF XIII Global Match et même Samurai Shodown, mais il reste encore un gros morceau qui mérite bien son propre article. En effet, l'an dernier, nous apprenions le retour de Fatal Fury / Garou avec un jeu non nommé, dans lequel Rock Howard serait présent. Au cours de l'EVO Japan en avril, un deuxième visuel nous montrait Terry Bogard, son frère Andy et Joe Higashi. Nous découvrons désormais son titre et de premières séquences in-game fort alléchantes.

Ce nouvel épisode se nommera donc Fatal Fury: City of the Wolves et nous ramènera à South Town, en témoigne les lieux montrés à travers la carte : la Geese Tower, le National Park, le South Town Airport, un dojo abandonné dans la zone portuaire, la Live House "Old Line" et la Factory, qui seront donc à priori des arènes où nous combattrons, à moins d'un virage à la Street Fighter 6 qui nous ferait explorer toute la ville en monde ouvert (c'est bon de rêver).

Nous découvrons également les nouvelles apparences de Rock Howard et Terry Bogard accompagnées des phrases d'accroche : « Les légendes ne meurent jamais. Elles s'améliorent. » Le jeu est lui « furieusement en développement », mais nous ne savons pas à destination de quelles plateformes. Et si vous tendez l'oreille, plusieurs voix de personnages peuvent être distinguées. Les fans ont déjà fait le rapprochement, supposant qu'elles appartiennent à Mai Shiranui, Hokutomaru, B. Jenet, Billy Kane, Marco Rodrigues (ou Joe Higashi), Hotaru Futaba, Gato, Tizoc, Kain R. Heinlein, en plus de Rock et Terry.

En attendant d'en savoir plus, Garou: Mark of the Wolves est vendu 5,59 € sur GOG.com.