Fate/Samurai Remnant, Koei Tecmo et Omega Force annoncent un nouvel Action-RPG Fate avec des samouraïs

VIsual novel, anime, jeux vidéo... La franchise Fate/stay night est prolifique sur bien des terrains depuis maintenant près de deux décennies. Et après Fate/Extella: The Umbral Star et Fate/Extella Link produits par Marvelous pour consoles, et alors que Fate/Grand Order continue à connaître un beau succès sur mobiles, elle va revenir sur le terrain vidéoludique pour un nouveau Musou cette fois développé par la référence du genre, Omega Force, et édité par Koei Tecmo.

Fate/Samurai Remnant sera dirigé par Kou Shibusawa (Romance of the Three Kingdoms, Nobunaga's Ambition) et supervisé par TYPE-MOON et ANIPLEX, qui chapeautent la licence. L'Action-RPG est prévu pour 2023 sur PC, Switch, PS4 et PS5, et la première cinématique teaser dévoile tout juste qu'il tournera autour du Waxing Moon Ritual, une toute nouvelle Guerre du Graal lors de laquelle nos héros devraient donc faire appel à des Servants inspirés de grands guerriers samouraïs.

