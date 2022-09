FIFA 23 : découvrez la tracklist complète du jeu, et écoutez-là en avant-première grâce à une playlist Spotify

La musique des jeux FIFA a beau ne pas être un critère faisant pencher la balance dans les envies d'achat des joueurs, elle reste néanmoins un facteur marquant dans l'expérience globale. Les fidèles de la série ont donc été heureux de découvrir la tracklist de FIFA 23 cette semaine, avec une centaine d'artistes venus de 34 pays et issus de genres différents comme le hip-hop, le rock ou l'électro.

Les chansons varieront que vous soyez dans les menus standards ou dans VOLTA Football, mais si vous voulez vous mettre dans le bain, vous pouvez entendre la quasi-intégralité des titres du jeu dans une playlist Spotify. Vous pouvez y écouter du Gorillaz, du ODESZA, du Bad Bunny, du Stromae et même Ounana de Bianca Costa en avant-première.

Raphaelle Lima, Global Music Marketing Director d'EA, déclare : « La bande-son de cette année démontre l'étendue de l'amour du monde entier pour ce jeu et capture des sons des quatre coins du globe. Nous voulions mettre l'accent sur l'importance de la communauté mondiale du football à travers la musique et nous sommes excités de nous associer avec des groupes d'artistes incroyables pour offrir ces titres et ces musiques au sein du FIFA le plus complet à date. »

Stromae commente « Quand j'étais plus jeune, les jeux vidéo FIFA étaient une grande partie de nos vies. J'en ai toujours été un grand fan, donc le fait de voir ma musique intégrée de telle manière dans le jeu est surréaliste et un véritable honneur. J'ai hâte que ma musique puisse toucher les nouvelles générations et de permettre à mes fans du monde entier d'en profiter. »

Bianca Costa, déclare : « Je joue à FIFA depuis mon enfance sous les couleurs du Brésil et de la France. J’y ai découvert des musiques qui ont marqué des moments de ma vie. Je suis donc plus que fière et honorée de faire partie de la soundtrack de FIFA 23, et de pouvoir à mon tour accompagner les joueurs avec ma musique. »

Raphaelle Lima, Global Music Marketing Director d'EA, commente : « La bande-son de cette année démontre l'étendue de l'amour du monde entier pour ce jeu et capture des sons des quatre coins du globe. Nous voulions mettre l'accent sur l'importance de la communauté mondiale du football à travers la musique et nous sommes excités de nous associer avec des groupes d'artistes incroyables pour offrir ces titres et ces musiques au sein du FIFA le plus complet à date. »