FIFA 23 : les stars de la série Ted Lasso d'Apple TV+ seront modélisées dans le jeu

De sortie dans quelques jours, FIFA 23 ne nous avait pas encore révélé toutes ses surprises. Au-delà du contenu très sérieux de ses différents modes, Electronic Arts a ainsi notamment préparé une petite excentricité, qui va plaire aux amateurs de la série à succès Ted Lasso, diffusée sur Apple TV+:

Le feuilleton sur une équipe de football anglaise va en effet être intégré à FIFA 23 et pas qu'un peu. L'entraîneur Ted Lasso et son assistant Coach Beard pourront en effet apparaître en Carrière, tout comme son club de l'AFC Richmond, qui pourra être échangé contre une équipe de Premier League ou d'un autre championnat si nous le désirons. Le club et ses stars fictives comme Jamie Tartt, Dani Rojas, Sam Obisanya, Roy Kent et Isaac McAdoo seront aussi disponibles en Coup d'Envoi, Matchs amicaux en ligne et Saisons en ligne, au même titre que le stade des Greyhounds, le Nelson Road. Les joueurs de FUT pourront eux débloquer des éléments de personnalisation inspirés de l'équipe comme des maillots ou des tifos, et les 2 managers pourront entraîner leur sélection.

Tout cela sera disponible dès le lancement de FIFA 23 le 30 septembre 2022, et même dès le 27 en Accès Anticipé via EA Play et l'édition Ultimate. Vous pouvez encore précommander votre exemplaire à partir de 30,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : FIFA 23 : Electronic Arts s'associe à Marvel pour des Héros FUT Coupe du Monde en mode super-héros, les 21 premières cartes dévoilées