Final Fantasy IV : une nouvelle interface et une compatibilité ultra-large sur PC, iOS et Android grâce à une mise à jour

Square Enix prend soin de ses classiques, y compris les plus anciens. Il a lancé cette semaine une mise à jour pour perfectionner Final Fantasy IV sur Steam, Android et iOS (dans sa version portée depuis la DS, pas l'originale). Au programme, une interface utilisateur renouvelée et une compatibilité avec les écrans jusqu'au 21:9 sur PC, et cette même compatibilité avec les écrans larges et l'ajout de la cinématique d'introduction sur mobiles, entre autres.

Les changelogs complets sont disponibles ci-dessous.

Notes de mise à jour PC Interface renouvelée en profondeur

Optimisation pour les manettes



Améliorations des fonctionnalités clavier et souris/trackpad

Compatibilité avec les écrans larges

L'application est désormais compatible avec les écrans jusqu'au 21:9

Nouvelles langues disponibles :

Chinois (Simplifié)



Chinois (Traditionnel)



Coréen



Thaï



Japonais

Correction de bugs mineurs Notes de mise à jour mobiles Compatibilité avec les appareils à grand écran, comme l'iPhone X :

Le format de l'image s'adapte à l'appareil pour utiliser tout l'écran

Ajout d'une cinématique de début

Correction de bugs mineurs

Final Fantasy IV est actuellement vendu 7,99 € sur l'App Store et le Google Play Store, et est en promo à 7,26 € sur Steam.

