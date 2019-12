Final Fantasy VII Remake : un « décolleté profond » et des spoilers dans le descriptif de l'ESRB

Dans un peu plus de deux mois, Final Fantasy VII Remake va faire chavirer le cœur des fans d'hier et d'aujourd'hui en revenant sur tout l'arc de Midgar du jeu de 1997.

Il n'y a désormais presque plus de doute quant au fait que le titre de Square Enix respectera sa date de sortie du 3 mars 2020, et le fait qu'il vienne d'être évalué par l'ESRB va dans ce sens. L'organisme nord-américain de classification des jeux vidéo vient en effet d'accorder un T for Teen à Final Fantasy VII Remake, malgré ses grossièretés ponctuelles, ses thèmes suggestifs, la présence de violence à l'écran et l'utilisation d'alcool et de tabac. Comme toujours, la notation est accompagnée d'un texte explicatif qui nous en dit un peu plus sur le contenu du jeu. Gare à vous si vous ne connaissez pas l'histoire originale et que vous souhaitez conserver toute la surprise, car il y a des spoilers assez importants dans le descriptif.

Final Fantasy VII Remake - Édition Deluxe 89,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 89,99€. Il s'agit d'un jeu de rôle et d'action dans lequel les joueurs suivent l'histoire d'un mercenaire (Cloud Strife) dans une quête pour sauver la planète du mal. Les joueurs explorent la ville de Midgar, effectuent diverses quêtes et combattent des monstres et des soldats dans des combats de mêlée frénétiques. Les personnages utilisent des épées, des bâtons, des fusils et des sorts magiques pour combattre des monstres fantastiques et des soldats humains ; le combat est ponctué de cris de douleur, de bruits d'impact et d'explosions. Les cinématiques représentent également des exemples de violence : personnages empalés par des épées (hors caméra) ; un homme reçoit des balles à plusieurs reprises dans une cage d'escalier. Certains personnages féminins portent des tenues révélatrices (par exemple, un décolleté profond) ; une scène représente un homme lorgnant le corps des femmes tout en faisant des gestes suggestifs de la main et des mouvements de hanche. Le jeu contient de l'alcool : commander « quelque chose de dur et d'amer » et regarder un personnage boire ; chercher une personne au « Drunkards 'Den » ; regarder des personnages ivres au discours brouillé. Une cinématique représente un personnage fumant un cigare. Les mots « s*** », « a*shole » et « pr*ck » apparaissent dans le dialogue.

Le texte semble ainsi indiquer le retour de scènes clés du récit (encore une fois, il s'agit de spoilers, arrêtez la lecture si vous voulez vous préserver) : Briggs devrait encore connaître la mort troué de plusieurs balles, le président de la Shinra sera toujours exécuté par Sephiroth hors caméra, et le passage à la Honey Bee Inn sera quand même un peu salace malgré sa modernisation. Quant au « décolleté profond », il pourrait aussi être celui d'une des employées de l'auberge, mais surtout appartenir à Scarlet, la femme fatale de la Shinra qui n'a pas encore été officialisée dans le remake à cette heure.

L'idée générale, c'est donc que Final Fantasy VII Remake ne fera pas de concession pour toucher le grand public ou pour adoucir son histoire, et qu'il restera fidèle au matériau de base. Et ça, les fans vont apprécier.

Lire aussi : Final Fantasy VII Remake : oui, le jeu est une longue exclusivité temporaire PS4