Final Fantasy VII: Remake, une somptueuse figurine d'Aerith en robe déclinée dans les gammes Static Arts et Play Arts Kai

En attendant la suite de Final Fantasy VII Remake (et sa version PS5 Intergrade), les amoureux de la licence peuvent s'en donner à cœur joie côté merchandising. Quelques mois en arrière, ce sont ainsi des Play Arts Kai de Sonon et Yuffie qui avaient été dévoilées, rejoignant le déjà large roster de personnages du jeu présents dans cette gamme de figurines articulées. Eh bien, ce n'est pas terminé, puisque c'est à présent une nouvelle déclinaison de la belle Aerith Gainsborough qui se montre sous son plus beau jour.

Si vous avez apprécié le passage à Wall Market au cours duquel elle arbore une superbe robe rouge, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec cette Play Arts attendue en juin 2022 sur la boutique européenne, pesant 308 g pour 15 cm de large, 14 cm de profondeur et 24,8 cm de haut. Sa boîte renfermera un deuxième visage souriant et trois mains supplémentaires. Pour en faire l'acquisition, il faudra tout de même débourser 141,99 €. Si vous n'êtes pas fan des articulations, cette Aerith en robe sera aussi déclinée dans la gamme Static Arts. Là encore prévue pour juin prochain par chez nous, elle aura des dimensions sensiblement identiques (15,7 cm de large pour 12,7 cm de profondeur et 24,1 cm de hauteur), tout en sachant que sa pose la fait être légèrement penchée vers l'avant. En revanche, son prix en freinera sûrement plus d'un, puisqu'elle est affichée à 171,99 €... D'autres photos sont à retrouver en page suivante.

Si vous préférez jouer avec le personnage plutôt que de l'admirer sur votre étagère, Final Fantasy VII Remake Intergrade est vendu 53,72 € sur Amazon.

