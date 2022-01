Final Fantasy XIV : la vente du jeu bientôt reprise et une extension des centres de données prévue, à commencer par l'ouverture du serveur d'Océanie

En fin d'année dernière, Square Enix a lancé l'extension Endwalker de Final Fantasy XIV, son MMORPG à succès. Malheureusement, devant l'engouement général, les serveurs ont été saturés avec des fils d'attente bien trop longue, une situation « normale » à la sortie, mais qui a duré les jours suivants, obligeant l'éditeur à prendre une décision pas franchement évidente : retirer temporairement de la vente la Starter Edition et la Complete Edition, en plus de brider l'accès gratuit et ne plus permettre de s'y inscrire. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, la situation s'est un peu tassée et les mises à jour 6.01 et 6.05 ont comme prévu été diffusées avec le début de la série de Raids Les Limbes du Pandæmonium (Normal puis Sadique) et l'ajout du Ludodrome dans les Chasses aux trésors, entre autres choses. Des visuels sont d'ailleurs disponibles en page suivante. Mais alors, à quand le retour à la normale ?

Eh bien, bonne nouvelle , dès la semaine prochaine, le mardi 25 janvier à 9h00. C'est aussi à cette date que va ouvrir en avance le centre de données d'Océanie, tandis que le changement de Monde d'origine reprendra le lendemain. Les voyages entre data centers promis pour Endwalker vont eux débarquer dès la 6.1, mais ne permettront pas pour autant de changer de région de jeu, une possibilité qui reste toutefois encore à l'étude. Par la suite, à partir de l'été 2022 si tout va bien, et ce jusqu'à la même période en 2023, les centres de données vont donc croître au Japon, en Amérique du Nord puis en Europe, malgré la pénurie de composants qui tire en longueur.

Vous pouvez retrouver tous les détails dans le long billet que Naoki Yoshida a partagé sur le Lodestone :

Bonjour à tous et à toutes, et bonne année 2022 ! Ici Naoki Yoshida, producteur et directeur de Final Fantasy XIV.

Comme vous le savez déjà, la sortie d’Endwalker le 7 décembre a malheureusement donné lieu à une grande congestion des serveurs, et nous tenons à vous réitérer nos plus sincères excuses pour tous les problèmes de connexion qui en ont découlé. Nous continuons à surveiller la situation et nous apprêtons à entamer en parallèle le nécessaire rééquilibrage des jobs.

Étant donné que certains Mondes restent encore difficiles d’accès durant les périodes de connexions élevées, je souhaite à présent vous communiquer la feuille de route que mon équipe et moi avons mise au point pour mettre un terme à ces problèmes.

Ouverture du centre de données supplémentaire dédié à la région Océanie

Nous avons le plaisir de vous annoncer que grâce aux efforts de toute l’équipe, le nouveau centre de données d’Océanie sera inauguré deux semaines en avance, à savoir le mardi 25 janvier 2022 (heure du Japon).

À l’origine, nous avions prévu d’ouvrir d’abord trois Mondes puis deux autres ultérieurement, mais après avoir évalué le nombre de joueurs en Océanie, nous avons décidé de fournir un effort supplémentaire pour ouvrir les cinq Mondes dès le départ. Nous estimons que tous les joueurs d’Océanie qui se connectent actuellement aux centres de données japonais, américains ou européens pourront migrer sur les centres océaniens lorsqu’ils le jugeront nécessaire. Quant à ceux qui hésitaient à se lancer dans l’aventure en raison du manque de serveurs, nous espérons que ces mesures les auront convaincus de le faire, car ils profiteront désormais du même confort que les autres joueurs du monde entier.

Au passage, veuillez noter que le transfert vers les nouveaux Mondes océaniens sera dans un premier temps gratuit et octroiera d’autres avantages, alors n’hésitez pas à profiter de cette occasion unique !

Reprise du service de changement de Monde d’origine

En raison de la congestion des serveurs lors de la sortie d’Endwalker, nous avions décidé de suspendre le service de changement de Monde d’origine. Maintenant que la période la plus encombrée est derrière nous et que les joueurs se connectent de manière plus disparate, nous avons fixé la date de reprise de ce service au mercredi 26 janvier 2022 (heure du Japon), juste après l’ouverture du nouveau centre de données d’Océanie.

Nous estimons qu’il vaut mieux laisser un jour d’écart entre l’ouverture du centre de données et la reprise du service afin de nous assurer de la stabilité générale des cinq nouveaux Mondes, dans le but de permettre aux joueurs de choisir l’un d’entre eux comme Monde d’origine en toute tranquillité.

À partir du 26 janvier, le service sera donc à nouveau disponible pour tous les joueurs de tous les centres de données qui voudraient en profiter, que ce soit pour migrer vers un Monde d’Océanie ou de n’importe quel autre continent (à l’exception des Mondes classés comme surpeuplés).

N’hésitez pas à consulter ce lien si vous voulez en savoir plus sur le service de changement de Monde d’origine et les bonus qui y sont associés.

Mise en place du système de voyage entre les centres de données

Après avoir malheureusement été forcés de le reporter à cause des problèmes de congestion des serveurs lors de la sortie d’Endwalker, j’ai le plaisir de vous annoncer que le système de voyage entre les centres de données sera inauguré après la mise à jour 6.1. Voici un résumé de ses caractéristiques :

Voyage possible entre centres de données d’un même serveur ;

Voyage impossible entre serveurs japonais, américain et européen ;

Possibilité future de voyage entre serveurs toujours à l’étude ;

Voyage entre centres de données disponible uniquement à l’écran de sélection du personnage.

Comme je vous l’ai indiqué lors d’une précédente lettre du producteur LIVE, nous avions prévu de permettre le voyage entre serveurs dès le départ, mais les données de jeu étant beaucoup trop importantes, et les problèmes d’équilibrage de l’économie interne du jeu aussi très nombreux, nous préférons commencer par instaurer le voyage entre centres de données d’abord, puis nous déciderons de la suite des opérations en fonction de vos commentaires.

Comparée aux voyages inter-Monde, la fonction de voyage entre centre de données subit des restrictions plus importantes quant aux modes de discussion et aux linkshell inter-Monde, car la connexion est bien plus difficile à établir entre centres de données qu’entre plusieurs Mondes au sein d’un même centre de données.

Hormis cela, la progression au sein des quêtes, la recherche d’équipe ou l’utilisation de l’outil de mission ne semblent être soumis à aucune restriction particulière (il devrait même être possible de former une équipe fixe via The Lodestone ou l'appli compagnon).

Mis à part les fonctions des compagnies libres, des linkshells et d’adhésion nouvelle à une communauté qui nécessitent de changer de Monde d’origine, tout le reste devrait être rendu plus souple grâce au voyage entre centre de données. Encore un peu de patience et vous pourrez pleinement en profiter !

Expansion des centres de données de la zone Japon

Il y a actuellement 3 centres de données et 32 Mondes dans le serveur japonais. À la sortie de A Realm Reborn en 2013, le nombre de Mondes avait été augmenté à 10 ou 11 par centre de données pour faire face à l’accroissement de joueurs. En conséquence, nous n'étions pas en mesure d'augmenter le nombre maximum de connexions simultanées, ce qui a provoqué une importante congestion.

Nous souhaitons donc, sur le long terme, ajouter un centre de données supplémentaire afin de mieux répartir les Mondes existants, et augmenter ainsi le nombre maximal de connexions simultanées de plusieurs milliers par Monde.

Le nombre de centres de données va donc passer de 3 à 4.

Le nombre de Mondes sera maintenu à 32.

Le nombre maximal actuel de connexions simultanées sera augmenté de plus de 50 000.

Par conséquent, les 3 centres de traitement des données contenant actuellement 10, 11 et 11 Mondes seront réorganisés en 4 centres de données contenant chacun 8 Mondes.

C'est le moyen le plus rapide et le plus efficace d'optimiser nos serveurs, compte tenu de la pénurie actuelle de semi-conducteurs et de la surface des locaux où les centres de données sont physiquement hébergés. Cette redistribution des Mondes causera certainement d’importants désagréments à ceux d'entre vous qui jouent dans le groupe de centres de données du Japon, mais sachez que nous ferons tout notre possible pour minimiser ces désagréments, y compris grâce aux voyages entre les centres de données et au service du changement de Monde d’origine. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser par avance et nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.

L’ajout de ce centre de données supplémentaire et les changements majeurs dans l’organisation des Mondes devraient être mis en œuvre vers juillet 2022, car nous aurons besoin de temps pour nous assurer que la correspondance entre les centres de données ne rencontre pas de problème.

Expansion des centres de données de la zone Amérique du Nord

Il existe actuellement 3 centres de données et 24 Mondes dans le serveur nord-américain. Afin de pallier l'augmentation significative du nombre de joueurs, nous prévoyons une expansion majeure en deux étapes. Malheureusement, en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, l'acquisition d'équipements pour les serveurs prend un certain temps. La première phase aura donc lieu vers août 2022, et la seconde au printemps/été 2023.

Cette première étape comprendra l’ajout d’un nouveau centre de données dans lequel nous installerons dans un premier temps 4 nouveaux Mondes. Lors de la deuxième phase de l'expansion, nous ajouterons 4 autres Mondes dans ce même centre de données, ce qui fera un total de 4 centres de données contenant 8 Mondes chacun. Nous aurions bien évidemment préféré mettre en place ces 8 nouveaux Mondes en une seule fois, mais en raison de la pénurie mentionnée plus haut, nous n’avons pas d’autre choix que d’organiser cette expansion en deux phases.

Nous envisageons également de mettre en œuvre des modifications plus importantes encore lors de la prochaine extension (mise à jour 7.0), et vous tiendrons au courant de l’avancement de ces projets.

Expansion des centres de données de la zone Europe

Il existe actuellement sur le serveur Europe 2 centres de données de 6 Mondes chacun, pour un total de 12 Mondes. Afin de pallier l'augmentation significative du nombre de joueurs, nous prévoyons une expansion majeure en deux étapes, comme pour la zone nord-américaine. Malheureusement, là aussi, en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, l'acquisition d'équipements pour les serveurs prend là aussi un certain temps. La première phase aura donc lieu vers juillet 2022 et la seconde à l'été 2023.

Cette première étape comprendra l’ajout de 2 nouveaux Mondes dans chaque centre de données existant. Lors de la deuxième phase de l'expansion, nous ajouterons un troisième centre de données, dans lequel nous installerons 8 Mondes. Chacun des 3 centres de données de la zone Europe hébergera ainsi 8 Mondes. Encore une fois, nous regrettons de ne pas pouvoir faire autrement que d’organiser cette expansion en deux étapes.

D’autre part, nous avons fait en sorte de disposer d'une surface suffisante dans notre serveur européen pour ajouter un quatrième centre de données, en vue d'une extension future. Nous nous tiendrons prêts à le mettre en place dès que cela s’avèrera nécessaire.

Reprise de la vente des versions téléchargeables pour les nouveaux joueurs

La reprise de la vente des versions téléchargeables du jeu, actuellement non accessibles aux nouveaux joueurs aura lieu le 25 janvier à 9h00 (heure de Paris). Voici les raisons qui ont motivé ce choix :

L’ouverture du nouveau centre de données d’Océanie permettra l’augmentation du nombre de joueurs ;

Nous souhaitons que les nouveaux joueurs habitant la région Océanie puissent commencer à jouer dans les meilleures conditions ;

Nous souhaitons que les joueurs existants puissant retrouver des habitudes de connexion normales.

Cependant, veuillez noter que dans le cas d’une importante congestion continue, nous envisagerons de suspendre à nouveau les ventes. Nous comprenons que certains d’entre vous trouveront cela prématuré, car certains Mondes connaissent encore un fort engorgement pendant les heures de pointe, mais nous vous remercions de votre compréhension.

En outre, le téléchargement de l'essai gratuit sera lui aussi remis en place selon l’évolution de la situation.

Pour finir

Une fois encore, je tiens à m’excuser pour le retard pris dans la mise en place de nos centres de données, ainsi que pour les perturbations et les désagréments que cela a causé à la communauté.

Sachez que nous continuerons à mettre tout en œuvre dans le développement de FFXIV, afin de créer un environnement où tous pourront bénéficier des meilleures conditions de jeu possibles. En 2022 et 2023, nous travaillerons encore et toujours à y apporter des améliorations majeures, sans ménager nos efforts et nos investissements, tout en faisant en sorte de limiter l'impact de ces travaux sur votre jeu, et nous espérons que vous continuerez à nous soutenir.

Comme je l'ai mentionné un peu plus haut, nous travaillerons également en parallèle non seulement sur l’équilibrage des jobs, mais également sur les nouveautés, sur le développement des mises à jour 6.x ainsi que celui de la prochaine extension 7.0. Nous vous ferons quelques annonces à ces sujets d'ici la fin du mois de février, alors soyez présents pendant les prochaines lettres du producteur LIVE !

Nous vous remercions tous pour votre soutien continu, et espérons que vous continuerez à passer un agréable moment sur Final Fantasy XIV.

Naoki Yoshida, producteur et directeur de Final Fantasy XIV