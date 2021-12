Final Fantasy XIV : face aux serveurs bouchés et aux files d'attente interminables, la vente du jeu va être suspendue !

Square Enix se sera accroché pour continuer à faire vivre Final Fantasy XIV dans le temps, mais il aura eu raison de le faire. À l'occasion du lancement de l'extension Endwalker, 8 ans après la sortie de la version initiale, la cote du MMORPG est au max, les joueurs sont aux anges, et le titre a dépassé son record de connexions simultanées sur Steam, avec 95 102 joueurs en ligne via la plateforme au même moment.

Le revers de la médaille, c'est que Final Fantasy XIV n'a pas les serveurs pour fonctionner correctement face à de tels afflux. Sur les créneaux les plus fréquentés, il faut parfois plusieurs dizaines de minutes pour pouvoir se connecter au jeu. Pour pallier ce problème de file d'attente, Naoki Yoshida et ses équipes ont décidé d'agir, non pas en renforçant les serveurs, mais en stoppant la vente de nouvelle copies de Final Fantasy XIV: Starter Edition et Complete Edition, et en autorisant les joueurs en essai gratuit à exclusivement se connecter lors des heures creuses. Ainsi, la situation ne devrait au moins pas empirer à cause des curieux de dernière minute.

Dans les jours qui viennent, il ne sera plus possible de rejoindre la communauté en achetant son exemplaire sur les plateformes en ligne, même s'il sera toujours permis d'acheter Endwalker si vous aviez déjà le titre de base. Si vous aviez prévu d'acheter l'expérience pour les fêtes, ne tardez pas : elle est actuellement encore accessible via Steam et Amazon.fr notamment, et une fois sa vente suspendue, nous ne savons pas quand elle sera de nouveau disponible. Enfin, toute la publicité sera également stoppée, pour ne pas générer d'envie chez des joueurs qui ne pourraient craquer.



Les joueurs connaissent actuellement des temps d'attente extrêmement longs en raison de la forte concentration d'heures de jeu qui dépassent de loin la capacité de notre serveur, en particulier pendant les heures de pointe, et nous avons donc décidé de suspendre temporairement la vente et la livraison de FINAL FANTASY XIV Starter Edition et Complete Edition. De plus, bien que ceux qui ont un abonnement actif aient la priorité pour se connecter, les joueurs d'essai gratuit ne peuvent pas se connecter en dehors des heures tardives de la nuit et tôt le matin, et nous suspendrons donc également temporairement les nouvelles inscriptions pour l'essai gratuit. Ces suspensions temporaires seront mises en place progressivement au cours des prochains jours au fur et à mesure que nous travaillerons avec nos partenaires commerciaux. Nous nous coordonnerons avec eux aussi rapidement que possible, mais n'oubliez pas qu'il s'agira d'un processus graduel. Nous suspendrons également toutes les nouvelles publicités. Cependant, il ne sera pas possible de suspendre certaines des publicités en raison de la nature de la façon dont elles ont été mises en place. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension à ce sujet. Les packs d'extension et les mises à niveau numériques de l'édition Collector continueront d'être disponibles pour les joueurs existants afin qu'ils puissent se mettre à niveau au besoin. À ceux qui ont été invités par leurs amis et leur famille qui ont envisagé de se joindre, ainsi qu'à nos partenaires commerciaux, nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient que cela pourrait causer, et vous demandons votre compréhension et votre coopération afin de réduire la congestion. Nous continuerons de surveiller la situation pendant que nous considérons le moment de la reprise des ventes.

Cette décision est inattendue, mais c'est visiblement la seule solution immédiate que Square Enix a trouvé pour que sa communauté active continue à s'épanouir, en attendant espérons-le d'optimiser les serveurs. À noter que 7 jours d'abonnement avaient déjà été offerts il y a quelques jours pour s'excuser des désagréments en cours, et que ce sont désormais 14 jours supplémentaires qui seront offerts aux joueurs ayant une souscription active au 21 décembre. C'est également à cette date que sortira la mise à jour 6.01 avec les premiers correctifs pour Endwalker, dont la résolution de l'Erreur 2002 qui se produit lors d'une file d'attente trop longue.

