Forspoken : 4 minutes de gameplay inédit en 4K partagées

La communication autour de Forspoken s'est un peu accélérée ces derniers jours avec la diffusion d'une bande-annonce lors des Game Awards 2021 servant aussi bien à nous montrer de nouveaux éléments de cet Action-RPG en monde ouvert signé Luminous Productions (Square Enix) qu'à nous indiquer sa date de sortie. Plusieurs médias et influenceurs ont dans le même temps eu droit à une présentation du jeu, vous pouvez d'ailleurs retrouver notre preview hands-off en fin d'article. IGN en faisait partie et a mis en ligne une séquence d'un peu plus de 4 minutes, montrant une partie des éléments auxquels nous avions eu accès.

Vous pouvez donc admirer les menus du jeu bien stylisés, la carte en 3D qui nous aidera à nous repérer dans Athia, la ville servant de hub et ses alentours, des phases de parkour et de combat utilisant la magie, le tout en profitant de l'OST en fond et des dialogues du duo Frey et Cuff, et en 4K pour bien régaler nos mirettes.

Forspoken est attendu le 24 mai 2022 sur PS5 et PC (Steam, EGS et Microsoft Store), et vous pouvez le précommander sur Amazon dès maintenant au prix de 79,99 €.

Lire aussi : PREVIEW Forspoken : à la découverte du monde d'Athia