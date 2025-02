Fortnite : des Avatars tout droit venus d'une autre planète disponibles, dont l'arrivée teasait la Saison 2 : Sans foi ni loi

Les collaborations ont encore été nombreuses durant la Saison 1 : Chasseurs de démons du Chapitre 6 de Fortnite, qu'elles soient thématiques avec l'ambiance japonaise de l'île à l'instar de Kaiju N°8 et Jujutsu Kaisen, ou plus exotiques comme Cyberpunk 2077. Récemment, le partenariat à long terme avec Disney a donné lieu à l'ajout d'une nouvelle variante d'Iron Man, mais pas seulement. À l'époque, la licence Avatar de James Cameron était incluse et ce n'était donc qu'une question de temps avant que ses personnages ne déboulent en jeu. Depuis quelques jours, les heureux élus sont donc tout naturellement Jake Sully et sa compagne Neytiri.

Fait intéressant, leur pack contient un écran de chargement exclusif montrant l'île d'Onigashima alors qu'ils chevauchent leur Ikran à la manière de Fortnite (ce n'est pas pire qu'avec les motos et autres véhicules servant de planeur...). La communauté a pointé du doigt certains détails de la carte différents de celle de la Saison 1, notamment l'absence du feuillage si reconnaissable des arbres de Nightshift Forest. En effet, la prise de vue est effectuée en arrivant depuis le nord-ouest, la ville portuaire de Whiffy Warf étant visible au premier plan et le pont de Shining / Shattered Span au loin. Compte tenu de ce que nous savons désormais de la Saison 2, il s'agissait bel et bien d'un teasing.

Pack Avatar : Guerriers de Pandora (3 400 V-Bucks au lieu de 5 600 V-Bucks), disponible jusqu'au 25 février à 00h59, incluant : Jake Sully (1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Graine sacrée ;

(1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Graine sacrée ; Neytiri (1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Totem d'Ikran ;

(1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Totem d'Ikran ; Planeur Banshee de chasse (1 200 V-Bucks) - Styles Banshee de Jake et Banshee de Neytiri ;

(1 200 V-Bucks) - Styles Banshee de Jake et Banshee de Neytiri ; Emote Flore de Pandora (400 V-Bucks) ;

(400 V-Bucks) ; Pioche Hachette de Jake (500 V-Bucks) ;

(500 V-Bucks) ; Pioche Couteau de Neytiri (500 V-Bucks) ;

(500 V-Bucks) ; Écran de chargement Un vol en ikran (exclusivité du pack).

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.