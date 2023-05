Fortnite : enfin un mode Classé, du changement pour les ressources, des skins Spider-Man: Across the Spider-Verse et bien plus avec le patch 14.40

Vous avez l'habitude de monter en niveau dans Fortnite Battle Royale, il est désormais temps de monter en rang. À partir de la mise à jour 24.40 de Fortnite, Battle Royale et Zéro construction auront chacun un mode Classé ! Activez l'option Classé et commencez votre parcours pour atteindre les rangs Argent, Or, Platine ou au-delà.







Apprenez-en plus sur les modes classés avant de vous lancer :



FAQ de Fortnite Battle Royale Classé



Quels seront les rangs ?

Les rangs seront Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant, Élite, Champion et Unreal. Les rangs Bronze à Diamant sont séparés en trois paliers. Les rangs Élite, Champion et Unreal n'en ont qu'un seul. Gravissez les paliers du rang Bronze pour atteindre le rang Argent, puis ceux d'Argent pour atteindre le rang Or. Continuez comme ça en Or, Platine et Diamant pour atteindre le rang Élite !



Une fois le rang Élite atteint, prouvez votre valeur contre d'autres joueurs de haut niveau pour atteindre le rang Champion, et peut-être enfin, le rang Unreal.









Y aura-t-il un système de saisons ?

La mise à jour 24.40 marquera le début de la Saison zéro des modes classés. La saison zéro va durer jusqu'à la fin du Chapitre 4 - Saison 3 de Battle Royale. Nous profiterons de cette période pour faire des ajustements et régler d'éventuels problèmes tout en travaillant sur des fonctionnalités supplémentaires pour les modes classés lorsqu'ils commenceront à suivre le programme habituel des saisons de Battle Royale.



Pour garder un œil sur les bugs que nous découvrons, consultez le tableau Trello Fortnite | Community Issues (en anglais seulement).





Quel sera mon rang de départ pour la saison zéro ?

Votre rang de départ pour Battle Royale et Zéro construction lors de la saison zéro sera basé sur les performances de vos parties précédentes, ainsi que vos performances dans votre première partie classée de Battle Royale et de Zéro construction. Vous devrez faire une partie classée de Battle Royale ou de Zéro construction pour découvrir votre rang dans le mode concerné.





Quelles sont les particularités du rang Unreal ?

Une fois le rang Unreal atteint, vous y restez jusqu'à la fin de la saison classée. Cela veut dire que, peu importe vos performances après ça, vous ne pourrez pas redescendre aux rangs précédents. Donc une fois le rang Unreal atteint, c'est terminé ? Non ! Une fois le rang Unreal atteint, un nombre qui indique votre position par rapport aux autres joueurs Unreal dans le monde vous sera attribué. Continuez à être performant dans vos parties classées pour faire augmenter votre nombre et faites-vous une place parmi les meilleurs joueurs du monde !



Vous pouvez voir votre position dans le classement Unreal de Battle Royale ou Zéro construction sur fortnite.com/ranked/leaderboard. Ce classement sera mis à jour régulièrement et affichera le pseudonyme Epic et la position des joueurs Unreal.



Vous pouvez refuser d'apparaître dans le classement en désactivant l'option Statistiques de jeu publiques dans la section Confidentialité des parties des paramètres Compte et confidentialité de Fortnite.





Comment monter en rang ?

Dans le salon, si vous avez activé l'option Classé, votre rang actuel apparaît sur la gauche de l'écran. Il y a également une barre de progression qui permet de savoir si vous êtes sur le point de passer au rang suivant ou de retomber au rang précédent.



La barre avance ou recule plus ou moins après chaque partie en fonction des facteurs suivants :

Votre placement dans la partie.

Le nombre d'éliminations effectuées par vous ou votre équipe pendant la partie.

Les éliminations effectuées en fin de partie comptent plus que celles effectuées en début de partie.

Les rangs des joueurs éliminés par vous ou votre équipe seront pris en compte.



Les équipes sont considérées comme des entités uniques. Tous les membres d'une équipe gagnent ou perdent de la progression de façon égale en fonction des éliminations et du placement de l'équipe à la fin de la partie.



Le rang de votre équipe sera équivalent au rang le plus élevé parmi les joueurs de l'équipe. Par exemple, si une équipe est composée de joueurs Or I et Argent I, le matchmaking considérera que l'équipe est Or I et la placera dans une partie contre des équipes de rang similaire.





Dans quels modes de jeu pourrai-je jouer en classé ?

À partir de la mise à jour 24.40, le mode classé sera disponible pour les formats de Battle Royale et Zéro construction suivants :



Battle Royale

Solo

Duos

Sections



Zéro construction

Duos



Les classements de Battle Royale et Zéro construction sont séparés.





Comment fonctionne le matchmaking des parties classées ?

Si vous jouez en solo, vous affronterez des joueurs de rang équivalent ou similaire.



Si vous jouez en duo ou en section, votre équipe aura un rang de groupe. Votre rang de groupe est équivalent au rang le plus élevé parmi vos équipiers. Votre équipe affrontera des équipes au rang de groupe équivalent ou similaire.

Ce rang de groupe n'affecte pas votre rang individuel. La progression de la barre pour votre rang individuel sera basée sur les performances de votre équipe pour les parties en duo ou en section.



Les joueurs peuvent lancer des parties classées, quelle que soit leur région de matchmaking.





Y aura-t-il des différences entre les parties classées et les parties non classées ?

En partie classée, vous n'affrontez que des joueurs qui ont choisi d'activer l'option Classé. Le butin et les autres fonctionnalités des modes Battle Royale et Zéro construction classiques seront présents dans les parties classées de la saison zéro. Nous continuerons de surveiller et d'évaluer l'expérience des joueurs lors des parties classées. Cela étant dit, nous effectuerons les changements d'équilibrage suivants lors de la mise à jour 24.40 :

La limite de matériaux sera réduite de 999 à 500.

Le taux de récolte sera légèrement augmenté.

Les joueurs lâcheront 50 unités de chaque matériau lors de leur élimination.



Les nouveaux joueurs de Fortnite peuvent-ils faire des parties classées ?

Les modes classés sont conçus à la fois pour les joueurs expérimentés et les débutants.Pour faire en sorte que les nouveaux joueurs soient échauffés, les joueurs qui ne se sont jamais connectés à Fortnite avec leur compte Epic devront accomplir une quête spécifique (survivre à 500 adversaires) avant de pouvoir activer l'option Classé.





Peut-on gagner des récompenses dans le jeu en faisant des parties classées ?

Quand vous sautez du bus de combat dans une partie classée, vous recevez une quête urgente classée. En accomplissant des quêtes urgentes classées, vous pouvez déverrouiller des récompenses cosmétiques saisonnières. Vous recevez une nouvelle quête urgente classée à chaque partie et la progression dans les quêtes urgentes classées n'est pas conservée d'une partie à l'autre.



Emote Pleins feux

Célébrez votre réussite ! La récompense cosmétique finale de la saison zéro est l'emote Pleins feux. Activez cette emote pour montrer la couleur de votre rang actuel (Bronze, Argent, Or, etc.).





Qu'est-ce que cela implique pour l'environnement compétitif ?

Avec l'ajout des modes classés, l'Arène ne sera plus disponible à partir de la mise à jour 24.40. Les tournois restants du Chapitre 4 - Saison 2 de Battle Royale n'auront pas de restriction de rang pour participer, à l'exception de la Coupe Champions sur console. Les joueurs devront atteindre le rang Platine I ou plus en Battle Royale classé pour pouvoir participer à la Coupe Champions sur console du 23 mai.



Pendant la prochaine saison de Battle Royale, le rang des joueurs deviendra une des conditions de participation aux tournois organisés par Epic. Cela comprend les tournois avec récompenses cosmétiques comme les coupes de la série Icônes, ainsi que les tournois pour de l'argent comme la FNCS. Comme pour toutes les autres conditions de participation, le rang nécessaire pour participer à un tournoi sera indiqué dans le règlement officiel du tournoi en question.



Remarque : les tournois organisés par Epic peuvent proposer des expériences de jeu et du butin différents. La performance sera toujours la priorité pour les tournois.





Autres changements de la mise à jour 24.40 : Changements d'équilibrage

Comme nous l'avons dit plus haut, nous allons effectuer les changements suivants lors de la mise à jour 24.40 :

La limite de matériaux sera réduite de 999 à 500.

Le taux de récolte sera légèrement augmenté.

Les joueurs lâcheront 50 unités de chaque matériau lors de leur élimination.



Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, nous avons effectué les changements d'équilibrage suivants dans un correctif le 3 mai :

Les dégâts du pistolet à verrouillage et des lances foudroyantes ont été augmentés.

La vitesse de verrouillage et la cadence de tir entre les rafales du pistolet à verrouillage ont été améliorées.

Les lances foudroyantes explosent désormais plus vite après l'activation de la mèche.

Le renfort de réalité Météorologie a été réintroduit en tournoi.



Corrections de bugs majeurs de la mise à jour 24.40

Nous continuons de corriger le problème à cause duquel certains grands rochers de l'île Battle Royale ne fournissaient pas la quantité de matériaux prévue.