Fortnite : l'évènement Jujutsu Kaisen « Brisez la malédiction ! » lancé avec la mise à jour 25.30

Après deux semaines placées sous le signe de Futurama, même si la collaboration était assez légère, la mise à jour 25.30 de Fortnite diffusée ce mardi vient comme prévu mettre en avant les personnages de Jujutsu Kaisen. Bonne nouvelle, ce n'est pas seulement en boutique que ça se passe, avec une Coupe à venir vendredi et la possibilité d'apprendre des techniques occultes en venant à bout de lamas présents sur l'île, en plus de diverses récompenses liées à l'évènement Brisez la malédiction !, de quoi occuper la communauté. Une petite bande-annonce a été diffusée pour l'occasion :

Vous pouvez retrouver tous les détails liés à cette collaboration Jujutsu Kaisen ci-dessous, tandis que les nouveautés du mode Sauver le monde sont à retrouver en page suivante.

Utilisez la malédiction pour briser la malédiction...

L'énergie occulte qui domine le monde de Jujutsu Kaisen a envahi l'île de Battle Royale. Apprenez à manier cette énergie lors de l'évènement Brisez la malédiction ! qui se déroulera jusqu'au 25 août 2023 à 8h00 (CEST) !

Détruisez des lamas occultes pour apprendre des techniques occultes. Battez-vous avec et sans ces techniques et accomplissez des quêtes Brisez la malédiction ! pour déverrouiller des récompenses cosmétiques et de gain de niveau, y compris l'emote Dix ombres : Crapaud.

Vous voulez plus de récompenses en accomplissant les quêtes des classes d'exorciste ? Achetez la voie bonus pour pouvoir obtenir des récompenses supplémentaires comme la tenue Yuji Itadori. (Vous recevez la tenue Yuji Itadori (sweat à capuche) directement en achetant la voie bonus.) Participez également à la Coupe Jujutsu Kaisen le 11 août pour tenter de gagner des émoticônes et un aérosol inspirés par Jujutsu Kaisen.

Yuji n'est pas le seul exorciste à arriver dans Fortnite. Les tenues de Megumi Fushiguro et Nobara Kugisaki, ses camarades, et Satoru Gojo, leur enseignant, sont disponibles dès maintenant dans la boutique d'objets ! Apprenez-en plus sur Brisez la malédiction ! ci-dessous.

APPRENEZ DES TECHNIQUES OCCULTES AUPRÈS DES LAMAS

Des lamas occultes arpentent l'île. Cassez-en un pour faire tomber deux techniques occultes : la technique vaudou et l'équation imaginaire : violet.

TECHNIQUE VAUDOU

La technique vaudou est un enchaînement au marteau qui projette des clous imbibés d'énergie occulte. Utilisez cette technique pour clouer le bec à vos adversaires !

ÉQUATION IMAGINAIRE : VIOLET

Souvent appelée simplement « violet », cette combinaison secrète de techniques occultes détruit les bâtiments sur son passage et inflige une série de dégâts aux adversaires.

QUÊTES BRISEZ LA MALÉDICTION !

Accomplissez des quêtes Brisez la malédiction ! pour gagner de l'énergie occulte. Certaines quêtes Brisez la malédiction ! vous demandent de vous battre sur l'île Battle Royale, d'autres de gagner de l'EXP sur des îles de créateurs. Plus vous accumulez d'énergie occulte, plus vous déverrouillez de récompenses dans le jeu ! Rendez-vous dans l'onglet Brisez la malédiction ! du salon pour voir votre énergie occulte et vos récompenses restantes.

Les récompenses cosmétiques et de gain de niveau de Brisez la malédiction !

Sur cet écran, vous pouvez voir la voie des récompenses gratuites, ainsi que la voie bonus, que vous pouvez acheter. La voie gratuite comprend 11 récompenses à déverrouiller, dont l'emote Dix ombres : Crapaud en guise de récompense finale.

L'emote Dix ombres : Crapaud, la récompense finale de la voie des récompenses gratuites.

En achetant la voie bonus, vous déverrouillez des récompenses supplémentaires à mesure que vous déverrouillez celles de la voie gratuite (sans avoir besoin d'accomplir de quêtes supplémentaires). La voie bonus est disponible à l'achat pour 1 000 V-Bucks et contient 11 récompenses à déverrouiller. À l'achat de la voie bonus, vous recevez immédiatement la tenue Yuji Itadori (sweat à capuche) :

La tenue Yuji Itadori (sweat à capuche).

La récompense finale de la voie bonus est la tenue Yuji Itadori, avec son uniforme de l'école d'exorcisme.

La tenue Yuji Itadori, la récompense finale de la voie bonus.

FAITES VOS CLASSES

Les quêtes Brisez la malédiction ! vont de la classe 4 à la classe spéciale selon les critères de l'école d'exorcisme. Les quêtes de chaque classe deviendront disponibles au fur et à mesure jusqu'au 25 août à 8h00 (CEST) :

Les quêtes de la classe 4 sont disponibles dès maintenant.

sont disponibles dès maintenant. Les quêtes de la classe 3 seront disponibles le 10 août à 15h00 (CEST).

seront disponibles le 10 août à 15h00 (CEST). Les quêtes de la classe 2 seront disponibles le 15 août à 15h00 (CEST).

seront disponibles le 15 août à 15h00 (CEST). Les quêtes de la classe 1 et les quêtes de la classe spéciale seront disponibles le 17 août à 15h00 (CEST).

Une fois un certain nombre de quêtes accomplies pour chaque classe, vous recevrez un jeton pour cette classe. Obtenez cinq jetons pour déverrouiller le planeur Nué !

Remarque : les récompenses de la voie gratuite de Brisez la malédiction !, les objets de la voie bonus et le planeur Nué ne sont pas exclusifs à Brisez la malédiction ! Ces objets pourraient devenir disponibles dans la boutique d'objets ou d'une autre façon à une date ultérieure.

COUPE JUJUTSU KAISEN

Les classes ne suffisent pas, la compétition vous attend. La Coupe Jujutsu Kaisen du 11 août est un tournoi Zéro construction en duo à l'issue duquel les joueurs ayant marqué le plus de points dans leurs régions respectives déverrouilleront l'émoticône Bon chien de jade.

Les duos ayant réussi trois éliminations lors du tournoi verront leurs talents d'exorcistes récompensés et obtiendront l'émoticône Œil de Gojo. De plus, les joueurs qui marqueront au moins huit points déverrouilleront l'aérosol Entraînement de Yuji !

Les participants peuvent jouer jusqu'à dix parties pendant la période de trois heures de leur région. Vous pouvez consulter les horaires de l'événement pour chaque région dans l'onglet Compétition dans le jeu. (Rappel : une fois qu'un joueur participe à un événement compétitif du Chapitre 4 - Saison 3 dans une région, il sera verrouillé dans cette région pour toutes les sessions suivantes de cet événement et toutes les sessions d'événements futurs de cette saison.) L'attribution des points se fait comme suit :

PLACEMENT DANS LA PARTIE

Victoire royale : 65 points

2e : 56 points

3e : 52 points

4e : 48 points

5e : 44 points

6e : 40 points

7e : 38 points

8e : 36 points

9e : 34 points

10e : 32 points

11e : 30 points

12e : 28 points

13e : 26 points

14e : 24 points

15e : 22 points

16e : 20 points

17e : 18 points

18e : 16 points

19e : 14 points

20e : 12 points

21e : 10 points

22e : 8 points

23e : 6 points

24e : 4 points

25e : 2 points

CHAQUE ÉLIMINATION

2 points

OBJECTIFS DE MILIEU DE PARTIE

Ouvrir une chambre forte : 3 points

Capturer l'île du butin : 5 points

Parmi les conditions, les joueurs doivent avoir activé et vérifié l'authentification à deux facteurs sur leur compte Epic, avoir un compte de niveau 15 ou plus (vous pouvez consulter votre niveau de compte dans l'onglet Carrière de Fortnite) et être de rang Bronze I ou supérieur en mode Zéro construction classé. Les joueurs possédant un compte limité ne peuvent pas participer à la Coupe Jujutsu Kaisen. Pour en savoir plus sur les conditions de participation, consultez le règlement officiel de la Coupe Jujutsu Kaisen.

LES EXORCISTES DÉBARQUENT : MEGUMI FUSHIGURO, NOBARA KUGISAKI ET SATORU GOJO SONT DANS LA BOUTIQUE D'OBJETS

Les camarades de Yuji Itadori et leur enseignant le rejoignent dans Fortnite. Trois nouvelles tenues sont disponibles dès maintenant dans la boutique d'objets !

MEGUMI FUSHIGURO

Un exorciste de classe 2 au talent exceptionnel qui a intégré l'école d'exorcisme de Tokyo.

NOBARA KUGISAKI

Une exorciste originaire de la campagne, au tempérament déterminé.

SATORU GOJO

Il est souvent considéré comme le meilleur exorciste des temps modernes.

REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS

Les lamas occultes, la technique vaudou et l'équation imaginaire : violet ne sont pas disponibles lors des tournois (à l'exception de la Coupe Jujutsu Kaisen).

CORRECTIONS DE BUGS MAJEURS