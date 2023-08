Fortnite : une inévitable collaboration avec Jujutsu Kaisen annoncée et le Terminator disponible en boutique

Les collaborations n'en finissent pas de se succéder dans Fortnite et la Saison 3 du Chapitre 4, ENFER VERT, ne fait pas exception. Optimus Prime de la licence Transformers fait donc partie du Passe de combat, tandis que la boutique avait accueilli Ciri et Yennefer de The Witcher 3. Depuis quelques jours, c'est une licence cinématographique bien connue qui a fait son arrivée : Terminator. Et pas n'importe lequel, puisque c'est l'original campé par Arnold Schwarzenegger qui peut être acheté contre des V-Bucks, avec quelques accessoires.

Dans une tout autre ambiance futuriste, la mise à jour 25.20 a été l'occasion d'introduire Bender, Fry et Leela de Futurama, et la suivante nous promet un tout autre univers. En effet, avec le patch 25.30, Epic Games proposera une collaboration avec Jujutsu Kaisen. Les exorcistes de Gege Akutami ont la cote en ce moment puisque l'anime vient de faire son retour avec une saison 2 diffusée depuis début juillet, c'est donc une belle promotion qui va leur être faite. Il sera donc possible d'obtenir des skins de Yūji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki et Satoru Gojō d'ici quelques jours, comme nous le montre une courte bande-annonce. La fin de la vidéo indique clairement que des achats en jeu seront nécessaires, donc cela passera à minima par la boutique, reste à savoir s'il y aura en plus quelques activités comme avec Dragon Ball Super, Naruto ou L'Attaque des Titans par le passé.

