Fortnite : Eren, Mikasa, Livaï et d'autres contenus L'Attaque des Titans ajoutés avec la mise à jour 24.20

Le mois dernier, Epic Games a lancé la Saison 2 du Chapitre 4 de Fortnite, intitulée MÉGA, introduisant la ville du même nom, à l'ambiance cyberpunk et japonaise, où les déplacements peuvent s'effectuer via des « rails » aériens rappelant Ratchet & Clank. Il nous était promis une skin d'Eren Jäger de L'Attaque des Titans / Shingeki no Kyojin dans le cadre de son Battle Pass et la possibilité d'utiliser son équipement tridimensionnel pour se mouvoir comme dans l'anime. C'est désormais possible depuis ce mardi, mais pas seulement. En effet, Mikasa et Livaï s'invitent également en jeu, là encore avec leurs apparences de l'époque du Bataillon d'Exploration. Des choix logiques même si l'absence d'Armin pour compléter le trio a de quoi surprendre. Vous noterez l'amusante référence au Titan bestial dans la vidéo mise en ligne pour l'occasion, bien loin de la menace qu'il représente dans l'œuvre d'Hajime Isayama. En revanche, la taille de Livaï n'est clairement pas respectée par rapport à ses deux camarades...

Tous les détails de cette mise à jour 24.20 sont à retrouver ci-dessous pour le mode Battle Royal et en page suivante pour Sauver le monde.

L'attente est terminée : la mise à jour 24.20 de Fortnite Battle Royale ajoute le harnais de manœuvre tridimensionnelle et les lances foudroyantes sur l'île ! (En parlant de l'île, découvrez la cave de la famille Jäger à Anvil Square.) La tenue Eren Jäger est également déverrouillable dans le Passe de combat. Mais Eren n'est pas le seul membre de l'Unité d'intervention : obtenez les tenues Capitaine Livaï et Mikasa Ackerman, disponibles dès maintenant dans la boutique d'objets ! GUERRE DE HAUTE VOLTIGE : LE HARNAIS DE MANŒUVRE TRIDIMENSIONNELLE Les harnais de manœuvre tridimensionnelle se trouvent dans le butin au sol, les coffres et les malles du Bataillon d'exploration. Cet équipement vous permet de vous accrocher avec un grappin quand vous êtes en l'air et de fondre sur vos ennemis ! Après avoir attaqué avec les lames intégrées, vous serez de nouveau propulsé dans les airs pour vous agripper de nouveau... ou pour planer et effectuer une autre attaque. Vous pensez maîtriser le harnais de manœuvre tridimensionnelle ? Essayez de faire tomber des cibles de Titans sur l'île ! TACTIQUE EXPLOSIVE : LES LANCES FOUDROYANTES Les lances foudroyantes se trouvent également dans le butin au sol, les coffres et les malles du Bataillon d'exploration. Ce sont des roquettes à maintien brachial, conçues pour percer les structures blindées et exploser pour infliger des dégâts aux ennemis des deux côtés ! Une malle du Bataillon d'exploration, dans laquelle vous pouvez trouver le harnais de manœuvre tridimensionnelle ou les lances foudroyantes. CAVE DE LA FAMILLE JÄGER La cave de la famille Jäger est apparue sur l'île ! Non seulement cette cave renferme de nombreux secrets, mais son emplacement exact à Anvil Square est aussi un secret. Cherchez ce nouveau recoin d'Anvil Square. DÉVERROUILLEZ LA TENUE EREN JÄGER DANS LE PASSE DE COMBAT La tenue Eren Jäger peut désormais être déverrouillée dans le Passe de combat ! Accomplissez les quêtes du Passe de combat d'Eren Jäger dans Battle Royale Chapitre 4 - Saison 2 pour déverrouiller la tenue et d'autres objets : ÉCRAN DE CHARGEMENT AÉROSOL, ACCESSOIRE DE DOS, EMOTE ET PIOCHE ÉMOTICÔNE, REVÊTEMENT, ICÔNE DE BANNIÈRE ET LA TENUE EREN JÄGER ! Si vous possédez le Passe de combat du Chapitre 4 - Saison 2, les quêtes d'Eren Jäger sont disponibles dès maintenant dans l'onglet Quêtes. Les quêtes seront disponibles jusqu'à la fin de la saison ! (Vous devez posséder le Passe de combat du Chapitre 4 - Saison 2 pour accomplir les quêtes d'Eren Jäger.) Que vous possédiez le Passe de combat ou non, accomplissez une quête de la semaine 5 qui met à l'épreuve votre maîtrise des lances foudroyantes pour déverrouiller l'aérosol Mikasa courageuse et accomplissez le premier défi Sans retenue pour déverrouiller l'émoticône Regard noir de Livaï. (Vous devez accomplir les défis Chasse au trésor et les défis Processus d'élimination afin de déverrouiller les défis Sans retenue.) L'UNITÉ D'INTERVENTION SE RASSEMBLE Eren Jäger n'est pas seul. Deux autres membres de l'Unité d'intervention le rejoignent : Capitaine Livaï et Mikasa Ackerman ! Obtenez les tenues et bien plus dès maintenant dans la boutique d'objets : TENUE CAPITAINE LIVAÏ ET SON ACCESSOIRE DE DOS « Fais ton choix de manière à n'avoir aucun regret. » L'accessoire de dos Sérum de transformation, une seringue contenant un sérum spécial, est inclus avec la tenue Capitaine Livaï. TENUE MIKASA ACKERMAN ET SON ACCESSOIRE DE DOS « Je suis forte... extraordinairement forte ! Bien plus que vous tous réunis ! » L'accessoire de dos Lampe à roche, un puissant joyau qu'on trouve uniquement sur l'île de Paradis, est inclus avec la tenue Mikasa Ackerman. ACCESSOIRE DE DOS CAPE DU BATAILLON Affichez fièrement votre appartenance au Bataillon. Une fois l'accessoire de dos Cape du Bataillon acheté dans la boutique, rendez-vous dans votre casier et choisissez l'emblème à afficher dessus ! Chaque emblème représente un des régiments suivants : Garnison ;

Brigades spéciales ;

Brigades d'entraînement ;

Bataillon d'exploration. Rendez-vous dans la boutique d'objets pour voir tous les objets de l'Unité d'intervention disponibles ! AUTRES NOUVEAUTÉS DE LA MISE À JOUR 24.20 : MOTO TOUT-TERRAIN RÉINTRODUITE Il y a de la route à faire. Si vous n'avez pas de moto Rogue pour mettre les gaz, pourquoi ne pas renouer avec la moto tout-terrain ? CHANGEMENTS D'ÉQUILIBRAGE Le bunker de poche a été réintroduit dans Zéro construction.

La lame cinétique rare a été ajoutée. Cette variante rare de la lame cinétique inflige des dégâts équivalents à la variante épique, mais ne possède que deux charges de ruée offensive. Les lames cinétiques rares se trouvent dans le butin au sol et sur les porte-lames cinétiques.

Les dégâts max de tir dans la tête du fusil à pompe spécialisé ravageur mythique ont été réduits.

La précision et la cadence de tir en tir à la hanche du fusil à impulsion surcadencé mythique ont été réduites.

Le nombre de fusils à impulsion surcadencés mythiques obtenus en capturant un point d'intérêt surgi d'une faille a été réduit pour les parties en trio et en section.

Le nombre de fusils à pompe spécialisés ravageurs mythiques qui se trouvent dans les chambres fortes a été réduit pour les parties en trio et en section. REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS Les lances foudroyantes ne sont pas disponibles en Arène et en tournois.

La moto tout-terrain n'est pas disponible en Arène et en tournois. CORRECTIONS DE BUGS MAJEURS Correction d'un problème qui permettait aux joueurs de conserver l'effet de soin des sources chaudes.

Correction d'un problème qui rendait parfois les joueurs rétablis invisibles pour leurs équipiers.

