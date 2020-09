Fortnite met les Pleins Feux sur de jeunes artistes avec une série de concerts en direct dans Fête Royale

Fortnite veut continuer à asseoir son rôle de véritable réseau social avec Fête Royale, une expérience annexe permanente donnant accès à des activités non létales variées et de nombreux évènements. Ce mode spécial a déjà accueilli une diffusion de films de Christopher Nolan, des concerts de Diplo ou encore la diffusion d'une vidéo anti-Apple qui a signé le début de la fronde contre le géant.

Ce mois-ci, attendez-vous à une nouvelle série de concerts, placée sous le signe de la découverte. L'évènement Spotlight (ou Pleins Feux en bon français) permettra de retrouver des performances en direct, et non pré-enregistrées, diffusées depuis un studio à Los Angeles. Le premier artiste à l'honneur est Dominic Fike, un chanteur et rappeur étasunien qui commence à percer sur la scène internationale : son live sera proposé le samedi 12 septembre à 23h, et rediffusé à deux reprises le dimanche. D'autres stars montantes suivront, notamment du 19 au 26 septembre, mais leur identité n'est pas encore connue.

ACTE 1 : DOMINIC FIKE Pour le premier concert de la série Pleins feux, le rappeur, chanteur et compositeur Dominic Fike va frapper fort avec les tubes de son premier LP phénomène, « What Could Possibly Go Wrong ». Le concert de Fike sera diffusé en direct du studio de la Fête royale de Los Angeles le samedi 12 septembre. Voici les horaires de diffusion : Première de Dominic Fike - Samedi 12 septembre à 23h00 CEST ;

Rediffusion 1 - Dimanche 13 septembre à 5h00 CEST ;

Rediffusion 2 - Dimanche 13 septembre à 19h00 CEST. COMMENT ACCÉDER À LA FÊTE ROYALE Pour accéder à la Fête royale et assister à un spectacle sur la scène principale, suivez les étapes décrites ci-dessous. Sur l'écran du salon, sélectionnez le bouton « Changer » à droite. La liste des modes apparaît à l'écran. Sélectionnez la case « Fêteroyale » et faites « Accepter ». Après avoir accepté, vous revenez sur l'écran du salon. Il vous suffit alors de sélectionner« Jouer » ! Rendez-vous devant la scène principale et attendez le début de l'événement. Pour savoir où vous êtes et où se trouve la scène principale, affichez la carte en appuyant sur le bouton associé. C'EST LE MOMENT DE BRILLER Préparez-vous à briller sur la scène principale avec la sortie de la nouvelle tenue Radieuse. Sinon, sortez de votre nid douillet et profitez du retour de Super Cot-cot dans la boutique d'objets pour aller danser. C'est la tenue parfaite pour se dandiner au rythme de « Chicken Tenders », le tube de Dominic. QUI SERA LE PROCHAIN ARTISTE ? La série de concerts Pleins feux ne fait que commencer ! Restez à l'écoute des annonces pour savoir qui seront les prochains artistes à participer et bloquez les 19 et 26 septembre sur votre calendrier.

