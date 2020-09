Fortnite : Ridley Scott pas convaincu par la parodie de sa pub 1984 d'Apple

C'était le feuilleton du mois d'août, et l'affaire est loin d'être terminée : Epic Games est parti en guerre contre Apple, puis Google, à cause de la marge faite par les plateformes sur les microtransactions. Le studio avait parodié la célèbre pub 1984 d'Apple appelant à « libérer Fortnite », qui n'a pas totalement séduit son réalisateur de l'époque.

Et derrière la caméra de la publicité d'Apple, ce n'était pas n'importe qui, la firme de Steve Jobs avait fait appel à Ridley Scott, déjà auréolé du succès critique d'Alien, le huitième passager et Blade Runner. Le réalisateur a évidemment vu la parodie d'Epic Games, et s'il a été bluffé par le côté technique de la pub, il émet quelques réserves concernant son propos, comme il l'a expliqué à IGN :

Bien sûr que je l'ai vu, et je leur ai écrit, parce que d'un côté, je peux être pleinement complimenté par le fait qu'ils ont copié ma publicité plan pour plan, mais il est dommage que le message soit si ordinaire, alors qu'ils auraient pu parler de démocratie ou de choses plus fortes... et ils ne l'ont pas fait. Je pense que l'animation est formidable, l'idée est formidable, mais le message est « ehh ».

La publicité 1984 de Ridley Scott pour Apple est culte, elle s'inspire esthétiquement de Metropolis de Fritz Lang, mais le propos fait évidemment écho au roman 1984 de George Orwell, décrivant un état totalitaire sans liberté d'expression, la population étant surveillée par Big Brother. Apple comparait alors plus ou moins subtilement IBM (surnommé Big Blue) à ce Big Brother, la firme dominait le marché des micro-ordinateurs à l'époque. Un propos fort qu'Epic Games n'a pas réussi à transcender selon le réalisateur.